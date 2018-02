New York - Monica Lewinská, známá z vyšetřování sexuální aféry bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, dnes ve světle hnutí MeToo znovu uvažuje o okolnostech svého příběhu, ale "definitivní odpovědi" zatím nemá. Napsala to v článku, který o víkendu publikoval časopis Vanity Fair. Slabost bývalé stážistky Bílého domu pro populárního prezidenta zahrnovala také orální sex, o němž ale ženatý Clinton při výpovědi před vyšetřovateli pod přísahou zalhal. Ústavní žalobu ale před dvaceti lety ustál.

Lewinská v článku pro Vanity Fair nešetřila chválou na "úžasnou odvahu" žen, které v rámci hnutí MeToo povstaly a začaly bojovat proti zakořeněným představám o vztahu žen a mužů. "Ale co já? S lítostí musím říct, že nemám definitivní odpověď, pokud jde o smysl všech událostí, které v roce 1998 vedly k vyšetřování. Znovu se vracím k tomu, co se mi přihodilo, a vyhodnocuji to," konstatovala.

Dnes čtyřiačtyřicetiletá aktivistka, bojující proti kyberšikaně, trpí prý i dvacet let po aféře psychickými problémy. Kampaň MeToo ji ale přinutila, aby změnila svůj pohled na celý skandál a následné vyšetřování. Její dřívější prohlášení, že její vztah s Clintonem byl dobrovolný, "nebralo ohled na dynamiku" tohoto souhlasu. Lewinská prý dosud nepřihlížela k tomu, že byla tehdy jen mladou stážistkou, zatímco Clinton byl jedním z nejmocnějších mužů světa.

"Teď vidím, jak problematické bylo, že jsme se my dva vůbec dostali do bodu, kdy otázka souhlasu vyvstala. Cesta k tomuto bodu byla lemovaná nevhodným zneužitím úřadu, místa a postavení. Tečka," napsala Lewinská.

Následky skandálu byly pro Lewinskou neblahé. "Ocitla jsem se sama. Velmi sama, přede všemi sama. Opuštěná většinou klíčových postav té krize, které mě dobře a důvěrně znaly. Všichni se shodneme, že jsem udělala chyby. Ale plavat v moři samoty bylo děsivé," zdůraznila.

Clinton se ke lhaní o svém vztahu s Lewinskou přiznal až v lednu 2001, poslední den svého úřadování v Bílém domě. "Co jsem provedl s Monikou Lewinskou, bylo nemorální, byla to hloupost. Hluboce jsem se za to styděl a nechtěl jsem, aby se to vědělo," vysvětlil své někdejší lhaní v pamětech z června 2004.