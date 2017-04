Praha - Na rozdíl od února, který byl teplotně výrazně podprůměrný, byl letošní březen teplejší a slunečnější, než je pro tento měsíc obvyklé. S průměrnou teplotou 6,3 stupně Celsia byl březen 2,8 stupně nad dlouhodobým normálem z let 1981 až 2010. Celorepublikový průměr 137 hodin slunečního svitu převýšil březnový normál o 17 procent. Srážkami se letošní třetí měsíc od jiných let téměř nelišil. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to dnes oznámil na svém webu.

Pod dlouhodobý normál se průměrné denní teploty v březnu dostaly jen v několika málo dnech před polovinou měsíce a kolem minulého víkendu. "Průměrná teplota se v průběhu měsíce pohybovala většinou jeden až pět stupňů Celsia nad normálem, nejčastěji mezi čtyřmi a osmi stupni, na konci měsíce se ale dostala i přes deset stupňů nad normál," uvedli meteorologové.

Průměrná nejvyšší teplota za celý měsíc vystoupala na 11,5 stupně Celsia, v Jihomoravském kraji dokonce na 13,3 stupně. Nejteplejší byl poslední březnový den s průměrnou maximální teplotou 20,7 stupně Celsia. V tento den padaly i teplotní rekordy, stejně jako v úterý a ve středu v tomto týdnu a také v sobotu 4. března. V dosavadních statistikách nejteplejší byly na některých místech také některé březnové noci.

"Srážkově byl březen normální, průměrný úhrn srážek činil 43 milimetrů, to je 99,9 procenta normálu 1971-2000," uvedl ČHMÚ. Rozložení srážek v měsíci bylo ale podle meteorologů značně nevyrovnané, výrazněji pršelo a někde ještě i sněžilo jen na konci první a druhé březnové dekády. Nejvíce srážek zaznamenal Liberecký kraj, nejméně jižní Morava.