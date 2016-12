Praha - Leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji bude v lednu a únoru zajišťovat stávající provozovatel, firma DSA. Dnes dopoledne podepsala s ministerstvem zdravotnictví dodatek. ČTK to potvrdili zástupci ministerstva i firmy DSA. Dodatek by měl zajistit kontinuitu služby do doby, než základnu převezme nový provozovatel, kterým by měla být slovenská firma Air-Transport Europe.

"Je to výborná zpráva pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, že bude vrtulník létat z Ústí nad Labem, což je důležité pro doletové časy," řekl ČTK hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). "Jsem rád i z toho důvodu, že posádky jsou sehrané, piloti to tady znají. Věřím, že se do konce února podaří konečně to výběrové řízení dokončit a že bude podepsaná stálá smlouva a služba bude zabezpečena," uvedl hejtman.

Původně měl službu v Ústeckém kraji zajišťovat od ledna stát policejními a armádními vrtulníky z Prahy a Plzně. Obavy z výpomoci z jiných krajů měli starostové z Ústeckého kraje, kteří se obrátili peticí na zastupitelstvo. Postup se nelíbil ani Středočeskému kraji.

Podle dodatku smlouvy s DSA, který byl dnes zveřejněn v registru smluv, nesmí částka, kterou ministerstvo firmě vyplatí, přesáhnout 3,69 milionu korun bez DPH. Odměna za držení pohotovosti by měla činit 25.400 korun bez DPH denně. Při vzletu a nasazení vrtulníku bude ministerstvo platit 15.950 korun bez DPH za hodinu. Tyto odměny zahrnují podle smlouvy pouze nezbytné náklady na úhradu provozu vrtulníku a personální náklady.

Podle místopředsedy představenstva DSA Daniela Tučka jde o stejný dodatek, na kterém se firma s ministerstvem dohodla už minulý týden. Nakonec ale nebyl před Vánoci podepsán. Ministerstvo tehdy tvrdilo, že musí prověřit, zda dodatek neohrožuje nynější tendr na provozovatele této základny.

DSA neuspěla v tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v příštích čtyřech letech. Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou firmou ATE uzavřít smlouvu. Úřad posléze rozhodl, že nabídky firem znovu posoudí, a znovu vyhlásil jako vítěze ATE. Smlouva ale zatím nebyla podepsána, DSA se chce proti rozhodnutí opět bránit.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen letecké záchranné služby, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.