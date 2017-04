Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) za letošní leden a únor zvýšil meziročně hrubý zisk o 4,4 procenta na 1,1 miliardy korun. Tržby Lesů ČR za vlastní výrobky a služby za první dva měsíce letošního roku zůstaly na 1,66 miliardy korun. Těžba vzrostla o jedno procento na 1,096 milionu metrů krychlových dřeva. O průběžném výsledku hospodaření podnik informoval na svém webu. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Lesy ČR loni podle neauditovaných výsledků vykázaly pokles hrubého zisku o 23 procent na 4,98 miliardy Kč. Pokles podnik přičetl vyšší těžbě kalamitního dřeva z kůrovcových, větrných a jiných kalamit, které se na trhu prodává za výrazně nižší ceny. Dalším důvodem byla změna stavu rezerv. Tržby podniku loni dosáhly 10,9 miliardy korun při těžbě 8,1 milionu metrů krychlových dřeva.

Od roku 2013 Lesy ČR odvádějí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik do rozpočtu státu odvedl 5,6 miliardy korun, předloni odvod činil 8,22 miliardy korun. V roce 2014 byl odvod ve výši 6,5 miliardy korun a v roce 2013 to bylo šest miliard korun.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina PETRA, skupina Uniles a firmy Stora Enso Wood Products Ždírec, Kloboucká lesní a PROGLES. Pro LČR je tento systém zadávání zakázek zdrojem miliardových zisků.

Hospodaření Lesů ČR v letech 2011 až 2017:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 * k 28.2.2017 * Zisk po zdanění (mld Kč) 4,225 4,408 3,99 6,818 5,395 --- --- Zisk před zdaněním (mld Kč) 5,275 5,478 4,957 7,963 6,494 4,984 1,104 Tržby za vlastní výrobky a služby (mld Kč) 11,8 11,6 11,5 12,1 11,8 10,9 1,655 Těžba (mil. m3) 8,02 7,84 8,04 7,98 7,7 8,1 1,096

* neauditované výsledky

Zdroj: Lesy ČR