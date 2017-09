Lesníci poprvé vypustili na konci srpna v Beskydech do přírody uměle odchované tetřevy hlušce (Tetrao urogallus). Pocházejí z odchovny v obci Krásná na Frýdecko-Místecku, kterou podnik Lesy ČR otevřel před dvěma lety. Domácí tetřevy získali lesníci z odchovny na polské straně Beskyd, kde mají s chovem už patnáctiletou zkušenost. Kuřata se vylíhla v květnu a v odchovně v Krásné zůstala do začátku srpna. Potom byla přemístěna do vypouštěcí voliéry v masivu Travného, jednoho z pěti nejvyšších vrcholů Beskyd a do přírody je lesníci vypustili po tří- až čtyřměsíční péči. Na snímku z 1. září je jeden z chovných kohoutů tetřeva (jmenuje se Ruda) v chovné stanici v obci Krásná. ČTK/Ožana Jaroslav