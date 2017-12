Přerov - Lesníci budou při své práci ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá brát ohled na vzácného orla skalního, který v této lesnaté oblasti hnízdí a patří mezi ohrožené živočichy. Na projektu návratu orla skalního na Libavou se dohodlo vedení Vojenských lesů a statků (VLS) s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), řekl dnes ČTK mluvčí VLS Jan Sotona.

"V současné době evidujeme na zájmovém území dvě hnízdní lokality, z čehož na jedné probíhá úspěšné hnízdění od roku 2013. Doposud byla vyvedena čtyři mláďata. Podle našich předpokladů může být v honitbě VLS na území vojenského újezdu Libavá úživnost perspektivně pro tři páry orlů skalních," uvedl Petr Orel z ČSOP Nový Jičín.

Státní lesnický podnik se ve smlouvě zavázal chránit hnízdní porosty a respektovat klidové zóny orla skalního při hnízdění. "V praxi to především znamená, že lesníci v maximální možné míře vyloučí či omezí lesnické zásahy v lokalitě. VLS se navíc se svazem ochránců přírody také rovným dílem podělí o náklady na celý projekt, který ročně stojí přibližně 120.000 korun," uvedl Sotona.

Projekt Návrat orla skalního do ČR, který byl zahájen v roce 2006, má do tuzemské přírody po desetiletích vrátit tohoto majestátného dravce. Orli skalní dříve hnízdili ve všech horských i hustě zalesněných nížinných oblastech českých zemí. Ještě v 19. století se pravidelně objevovali v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách a v Beskydech. V minulém století ale vlivem lidské činnosti z české přírody vymizeli. Navrátili se do ní až v květnu 2013, kdy se na Libavé vylíhla samička Anežka, což bylo první mládě ve volné přírodě po více než 100 letech.

VLS v Česku spravují šest přírodních lokalit, kterým se v uplynulých desetiletích díky jejich využití pro armádní výcvik vyhnul civilizační rozvoj. "Proto jsou často vhodné pro obdobné přírodovědné programy. Návrat orla skalního je jedním z nich," podotkl ředitel VLS Josef Vojáček.