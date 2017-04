Brno - V České republice se snižuje počet úmrtí i těžkých úrazů dětí, řekl dnes novinářům přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Ladislav Plánka. Podle něj před rokem 2008 zemřelo ročně 400 až 500 dětí, v současné době se počet úmrtí pohybuje mezi 100 až 160. Podle něj tomu napomáhají preventivní programy a projekty. Jeden z nich díky penězům z Norských fondů funguje už více než dva roky i v brněnské nemocnici. Stál skoro devět milionů korun, pětinu zaplatila nemocnice.

Na počátku tisíciletí bylo podle přednosty dětských úmrtí kolem 500 a ještě dříve i k tisícovce. "V roce 2015 jich bylo 104. Za rok 2016 ještě údaje nemáme," doplnil Plánka. Snižuje se i počet závažných zranění. V roce 2009 jich bylo podle Plánky 309 a předloni 146.

Na snížení se podle lékařů podílejí preventivní programy. "Jsou opatrnější rodiče, ale možné následky si uvědomují i děti. Každý z nás ví, co mohl dělat sám jako dítě a co dnes nedovolíme vlastním dětem," doplnil Plánka.

Nemocnice v lednu roku 2015 zahájila za peníze z Norských fondů projekt, na základě kterého vytvořila výukové prostory, nakoupila potřebné pomůcky a vytvořila aplikace k tomu, aby mohla o úrazech učit děti. "Učili jsme je, jak úrazu předcházet, co udělat, když se úraz stane, aby minimalizovaly následky, ale také jak se po úraze vrátit k normálnímu životu," řekl.

Do projektu se zapojila zhruba tisícovka dětí ze 42 mateřských, základních i středních škol z Brna a okolí. "V nemocnici jsme je zavedli za dětskými pacienty, aby úrazy viděly na vlastní oči a aby jim pacienti řekli, co se jim stalo. Ukázali jsme jim ale i sádrovnu, kde dostali sádru na ruku a pak si nemohli ani zavázat tkaničku. Mohly si vyzkoušet dát dohromady kosti pomocí šroubů nebo drátů, jak se to může někdy při zlomenině stát," vyjmenoval Plánka. Na počítačích si pak v programu mohli prohlédnout postavičku, která se zraní například v pokoji kvůli neuklizeným hračkám, jak může zranění řešit, ale také že mu může uklizením hraček předejít. Přestože projekt hrazený z Norských fondů k poslednímu dubnu končí, nemocnice program pro děti zachová.