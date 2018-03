Brno - Legendární motocykl Pionýr bude k mání i ve verzi na elektrický pohon. Dosáhne rychlosti až 100 kilometrů v hodině, baterie vydrží na vzdálenost 100 kilometrů. ČTK to řekli zástupci opavské společnosti Motoscoot, která novinku představila na brněnském Motosalonu.

"Je odkazem na prvního Pionýra z roku 1956, modelovou řadu 555," uvedl Pavel Brída z firmy Motoscoot. Model tak naváže na Pionýra z roku 2006, který byl uveden u příležitosti 50 let od založení značky a měl spalovací motor - čtyřtakt v licenci Honda. Benzinový stroj se dosud prodával, ale kvůli emisním normám jej nahradí právě elektromotocykl.

"Prototyp E-Pionýra je vybavený českým patentem, původně leteckým motorem od společnosti Emerze elektro, u kterého byl snížený výkon z 30 kW na šest kW. S ním stroj dosahuje rychlosti okolo 100 kilometrů v hodině. Dojezd elektromotocyklu vybaveného českou lithiovou baterií se pohybuje okolo 80 až 100 kilometrů," uvedl Brída.

Cena se motocykl se základní verzí motoru se bude pohybovat okolo 70.000 korun, se sériovou výrobou chtějí v Opavě začít od roku 2019. Ze stejné továrny do světa vyjíždějí také mopedy Betka, nástupce tradiční Babety. Už loni Motoscoot přišel s elektrickou verzí motocyklu Duck 125 se 17palcovými koly, motorem Bosch a baterií Panasonic. Firma ve svém stánku v evropské premiéře předvádí také elektrická vozidla e-choice v podobě malého osobního elektromobilu a rovněž dodávky pod značkou Velorxtrike.

Známý motocykl se původně vyráběl od poloviny 50. do konce 70. let v Povážských strojírnách, vzniklo několik variant s motorem o objemu 50 ccm. Na některém ze 100.000 vyrobených kusů, kterým se přezívalo pincek, fichtl nebo kozí dech, jela alespoň jednou většina českých a slovenských motocyklistů. První model, typ 550, pro tvar sedla zvaný Pařez, se vyráběl v letech 1954-1958. Dalších pět let byl ve výrobě typ 555, v roce 1963 přišel první dvoumístný model 05. Vrcholem řady byly "dvacítky" a "jednadvacítky", které se od roku 1967 vyráběly 13 let. Z pionýra vycházel i Mustang (vyráběn 1969-1982), který vznikl díky spolupráci s italskou firmou ItalJet.