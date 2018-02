Pchjongčchang - Trošku vzrušení si prožila Ester Ledecká s týmem ráno před zlatým olympijským závodem na snowboardu. Když vyjela lanovkou na kopec, zjistila, že má tréninkové číslo a závodní v batohu chybí.

Nastala lehká panika. "Ale na to jsou všichni v týmu zvyklí. Takové krize zvládají dobře," smála se Ledecká. Z batohu vytáhla tréninkovou jedničku, ale dres s číslem sedm, v němž si později dojela pro druhé olympijské zlato, nikde nebyl.

"Byly chvilku nervy, protože nikdo nevěděl, kde je. Ale vyřešilo se to rychle," řekl fyzioterapeut Jakub Marek, který s matkou Ledecké Zuzanou rychle sjeli dolů a číslo hledali. "Dalo se do jiného batohu, než se bral na kopec. A kdo ho dal jinam? Nevím, někdo, kdo to měl na starost. Asi nějaký skřítek," vtipkoval Marek.

"Já mám strašně moc batohů a všechny jsou většinou červené," líčila Ledecká, jak mohl problém vzniknout. Den pro ni nezačal úplně ideálně. "Přesně tak. Ale jak se říká, nešťastný začátek, šťastný konec," podotkl Marek.