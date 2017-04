Paříž - Společná evropská měna euro je "nožem mezi žebry" francouzského lidu. Na předvolebním shromáždění v jihofrancouzském Bordeaux to dnes řekla prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Předsedkyně krajně pravicové Národní fronty (FN) už v minulosti několikrát uvedla, že Francie by se měla eura vzdát.

"Jsme vydáni napospas měně, která je přizpůsobena Německu a ne našemu hospodářství. Euro je především nožem vraženým mezi naše žebra, který nás má donutit jít tam, kam chtějí jiní, abychom šli," uvedla Le Penová na shromáždění. "Nechceme, aby Francie byla otevřená všem obchodním a lidským tokům, aniž by si bránila své hranice," dodala prezidentská kandidátka.

Pokud by Le Penová zvítězila v nadcházejících volbách francouzské hlavy státu, chtěla by se zbavit eura a zavést znovu národní měnu, která by podle ní mohla existovat paralelně s dřívější společnou evropskou měnou ECU.

ECU byla zúčtovací měna vytvořená na základě měnového koše. V EU a předešlé struktuře Evropských společenství fungovala od konce 70. do konce 90. let, kdy byla nahrazena právě eurem.

Kromě kritiky eura Le Penová v Bordeaux před tisícovkami příznivců zopakovala svůj odmítavý postoj k islámu. Přísahala, že bude "nekompromisně bojovat proti islámskému fundamentalismu", který se podle ní snaží Francouzům vnutit "tyranská pravidla". Kritizovala také muslimské šátky. Ženy ve Francii by podle ní měly mít právo oblékat se, jak chtějí, a neměly by být nuceny "pohřbívat se pod šaty jako z jiné doby".

Le Penová by se podle předvolebních průzkumů měla v prvním kole voleb za tři týdny probojovat do druhého kola. V něm by se v květnu mohla utkat s nezávislým kandidátem Emmanuelem Macronem, který by ji ale podle anket porazil, a stal se tak novým francouzským prezidentem. Výsledek se podle agentur dá však jen velmi těžko předpovídat, neboť velké množství voličů se zatím nerozhodlo, komu dá nakonec svůj hlas.