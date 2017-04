Paříž - Kyrie Irving, jedna z největších hvězd amerického basketbalu a jeden z nejlepších hráčů světa, věří, že Země je placatá. V únoru se v přestávce mezi dvěma zápasy v rozhovoru, který se týkal nejrůznějších věcí, zmínil i o tomto svém přesvědčení. Rozhovor byl pak zveřejněn, zejména na oficiálních stránkách jeho týmu NBA Cleveland Cavaliers. Zpočátku by mohl nastat dojem, že Kyrie Irving žertuje, ale jen do té doby, než třikrát zopakoval: "Země je placatá, Země je placatá, Země je placatá." Píše o tom francouzský deník Le Monde.

"Je Země placatá nebo kulatá? Myslím, že k závěru musí každý dospět sám. Nejsou žádné konkrétní informace o této otázce, kromě těch, které nám dávají. Tlačí nás k tomu, co si máme myslet," řekl Irving, který jako profesionální sportovec strávil část života v letadlech.

"Učili mě, že Země je kulatá, ale jestliže trochu přemýšlíte o tom, jak cestujete, můžete skutečně věřit, že obíháme kolem Slunce?" tázal se Irving.

O měsíc později se basketbalista vrátil ke stejné otázce. Nemluvil už přímo o placaté Zemi, ale posluchačům řekl, že je správné věřit v něco, čemu většina nevěří.

"Proč bychom měli být trestáni za to, že se neshodujeme s tím, co si myslí většina? Je správné uvažovat samostatně, formulovat vlastní myšlenky a názory a být schopen je předávat dále," usoudil Irving.

Ať už jde o solidaritu sportovců, přesvědčení nebo chuť provokovat, přiklonily se četné sportovní osobnosti v této absurdní diskusi na Irvingovu stranu. Podle legendárního LeBrona Jamese platí, že když si jeho "malý bratr" Kyrie myslí, že Země je placatá, tak tedy budiž. Basketbalista Draymond Green z Golden State Warriors řekl, že neví, zda je Země kulatá, protože prý tuto otázku "dostatečně neprostudoval". Bývalý basketbalista Shaquille O’Neal se podělil o svůj názor, že je Země placatá, a odůvodnil to tak, že není možné, aby Čína "byla pod námi".

Takové názory vždy vyvolávají smích nebo posměšky. Jsou však akceptovány, jako kdyby názor, že Země je placatá, byl jen jedním z mnoha, poněkud odvážný, ale v diskusi přijatelný. Problém tkví v tom, že to není názor, ale lež.

Slovník, který Kyrie Irving používá, je zajímavý. Pod záminkou, že klade otázky a žádá vysvětlení o světě, který nás obklopuje, dospívá k tomu, že nevěří vědě, a připomíná právo na intelektuální individualitu. Zpochybňuje důkazy a klade je na úroveň informací z internetu.

Je třeba říci, že většina reakcí ve Spojených státech vyjadřovala nevěřícnost a údiv. Kyrie Irving však prohlásil, že je spokojen, že mohl veřejně zahájit konverzaci o možnosti, že Země je placatá.

"Jsme ve svobodné zemi, musíte mít právo myslit si a říkat, co chcete. Když chce věřit, že Země je placatá, budiž. Hraje basketbal a nejde pracovat do NASA. Chci tím říci, že když máte problémy s chápáním okolního světa, vyhněte se povoláním, kde je to nezbytné," prohlásil astrofyzik Neil Degrasse Tyson.

Neil Degrasse Tyson pak navrhuje poslat Kyrie Irvinga a všechny, kdo si jako on myslí, že Země je placatá, do vesmíru a neumožnit jim návrat do té doby, dokud nepřiznají, že se mýlili.