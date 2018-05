Paříž - Únava, stres, neklid... Někdy stačí několik drobností, změna několika návyků, abychom ulevili svému tělu i duši. Pokud jde o osobní pohodu, stačí někdy jen málo, abychom změnili mnoho. Není nutné vstávat každé ráno o dvě hodiny dříve, nutit se k meditaci nebo si předplatit kurz jógy. Několik malých změn v každodenním životě stačí, abychom zklidnili své nervy a napětí, píše francouzský deník Le Figaro.

Zaveďte si ráno malý rituál. To vám umožní vkročit do nového dne pravou nohou. Jestliže máte po probuzení hlad, připravte si snídani a vychutnejte si ji. A jestliže vám dělá radost poslouchat hudbu, pusťte si ji v koupelně nebo jinde. Tyto drobné změny vám udělají dobře.

Přestaňte jíst průmyslově vyráběné potraviny. Abyste si zachovali svou energii, začněte vyloučením průmyslově vyráběného jídla z vašeho jídelníčku. Většina potravin nebo hotových jídel zakoupených v obchodě je tučná a bohatá na cukry, takže nemá téměř žádnou výživnou hodnotu, ale vede ke zvyšování hmotnosti. Když se budete vyhýbat všem zpracovaným potravinám, zajistíte tělu přísun živin nezbytných pro jeho fungování a znovu naleznete svou energii.

Každý den se pokuste dělat něco s plným vědomím. Ve sprše se například můžete soustředit na pocit doteku tryskající vody.

Noste oblečení, v němž se líbíte sami sobě. Coco Chanel říkala: Jestliže je žena špatně oblečená, lidé si všimnou jejích šatů, jestliže však jejímu oblečení nelze nic vytknout, všímají si její osoby. Připravte si oblečení na druhý den večer předtím. Jestliže se v něm budete cítit dobře, bude to mít vliv na vaši náladu a sebedůvěru.

Choďte. Nemusíte běhat na běžeckém pásu, stačí se prostě hýbat. "Fyzická aktivita pomáhá předcházet kromě jiného kardiovaskulárním chorobám tím, že snižuje hladinu špatného cholesterolu a krevní tlak, ale také osteoporóze, a to je důležité zejména pro ženy po menopauze," vysvětluje lékařka Laure Abensurová. Dávejte přednost chůzi před automobilem a metrem. Místo toho, abyste posílali e-mail kolegovi vzdálenému jen několik metrů, zajděte za ním. Choďte pěšky do schodů a vystavujte se venkovnímu světlu.

Říkejte ne. Sníte jen o jediném: vrátit se domů, sprchovat se a pohodlně se usadit v křesle. Nicméně nedokážete odmítnout pozvání na schůzku po práci, nebo jste se uvolili pomáhat někomu o víkendu se stěhováním, zatímco jste chtěli odpočívat. Není nutné snažit se vyhovět všem, naučte se říkat ne. "Schopnost říkat ne přináší velkou svobodu a umožňuje chránit sama sebe," vysvětluje psychoterapeutka Fanny Marteauová-Chasserieauová.

Obklopujte se pozitivními lidmi. "Mozek zahrnuje 'zrcadlové' neurony, které reagují kladně, když je v naší přítomnosti někdo, kdo je ve formě, a negativně, když jsme ve společnosti škarohlídů," vysvětluje lékařka a nutriční poradkyně Nina Cohenová-Koubiová.

Dýchejte. Zhluboka se nadechujte a soustřeďte se, to vám umožní nevybuchnout v krizové situaci. Hluboké dýchání zmírní váš stres.

Ptejte se sami sebe, jaký význam bude mít problém, který vás nyní sužuje, za pět let. To je dobrý způsob, jak si uvědomit, že to není tak důležité.

Naše mobilní telefony si vyžadují naši neustálou pozornost a ponechávají nám jen mál příležitostí, jak se odpojit a nabít baterie. Vyčleňte si v bytě místnost, v níž budete mobil používat. Můžete mobil odložit v předsíni a nedotknout se ho až do příštího rána.