Paříž - Odložit cigaretu je závazek, který vyžaduje vůli, úsilí a utrpení. Zásadní chybou, které se musíme vyvarovat, je nevěřit si. "Za žádnou cenu si nesmíme říkat, že toho nedosáhneme nebo že potřebujeme pomoc. Je velmi důležité věřit své intuici. Jestliže chce kuřák raději přestat kouřit najednou a ne postupně, ať tak učiní. Na to neexistuje jednotné pravidlo," zdůrazňuje Brigitte Métadieuová ze sdružení Charonne, které pomáhá závislým osobám.

Odvykání je výzva, která vyžaduje podporu okolí. "Nesmíte poslouchat poraženecké názory svého okolí, například osobu, která vám radí dát si cigaretu, protože jste nervózní," říká expertka. Můžete i požádat někoho třetího, aby vám na začátku odvykání dělal kouče. "První měsíc je velmi těžké období, cigareta chybí a morálka může klesat. Jestliže toto období překonáte, máte v průměru pětaosmdesátiprocentní šanci, že vydržíte nekouřit," upřesňuje dále specialistka, kterou cituje francouzský deník Le Figaro.

"Zásadní chybou je myslet si, že když jste překonali závislost na nikotinu, překonali jste všechny překážky. Bývalý kuřák nikdy nebude nekuřákem. Cigareta doprovází mnoho lidí po celý život," říká expert na odvykání kouření Joseph Osman z Národního úřadu pro zdraví. Musíme si být vědomi toho, že kouření představuje tři závislosti: první je fyzická, tedy závislost na nikotinu, druhá je rituální a třetí je afektivní. Musíme potlačit všechny tři, abychom dokázali cigaretu odložit.

V první době po vysazení cigaret se zpomaluje metabolismus, tedy vydáváme méně kalorií, což platí hlavně o ženách. Výsledkem je více či méně výrazné zvýšení hmotnosti. "Během roku se ta nadváha vyrovná. Nikotin snižuje chuť k jídlu, proto je vhodné při odvykání kouření používat náhražky, jako jsou náplasti nebo žvýkačky. To omezuje váhový přírůstek, připomíná Métadieuová.

Odbornice radí dávat si pozor na to, co jíme, například nahradit bílé pečivo celozrnným, omezit konzumaci sýra a dávat přednost proteinům, které více zasytí.

Ve společnosti pak Métadieuová radí vyhnout se označení "bývalý kuřák" a raději se prohlašovat za nekuřáka. "Nezapomeňme, že nikdo nebude nabízet cigaretu tomu, kdo nikdy nekouřil, zatímco někteří mohou bývalého kuřáka pokoušet," říká.

Pokud jde ale o návštěvy míst, kde se kouří, experti nejsou zajedno. Cítíme-li se schopni čelit pokušení, proč bychom měli zůstávat doma? "První čtyři týdny je závislost ještě silná a jít do společnosti, kde se pije alkohol, znamená zjevně léčku, která může otřást naším odhodláním," připomíná Métadieuová. Jestliže nechceme zůstat odříznuti od světa, můžeme navštěvovat muzea, kina či divadla.

Někteří lidé, kteří přestali kouřit před mnoha měsíci či lety, si někdy dají jednu dvě cigarety na večírku nebo na dovolené. Co tím riskují? V dané chvíli nic, ale mnohem horší je to potom. "Není to kuřák, kdo rozhoduje, ale jeho mozek. Nikotinové receptory mizí během prvního měsíce bez tabáku, ale jakmile si bývalý kuřák zapálí, dožadují se své dávky," varuje Joseph Osman.

Naopak je zbytečné si při sebemenším poklesku spílat. Experti se shodují, že odvykání kouření vyžaduje trpělivost a vytrvalost. "Musíte se stále chválit, to vám dá energii pokračovat. A jestliže to znamená počítat dny bez cigarety, počítejte je," vyzývá Métadieuová.