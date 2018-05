Zlín - Mše svatá, při níž farář František Sedláček požehnal prameny, dnes symbolicky zahájila hlavní sezonu v Lázních Kostelec u Zlína. Akce se v lázních uskutečnila už počtvrté. Otevírání pramenů u kaple svaté Marie Magdalény doplnila hudební vystoupení žáků zlínské základní umělecké školy a kapely 4FOT3.

Pořadatelé letos příchozím při zahájení sezony poprvé nabídli také exkurzi do hlavní budovy, ve které klienti dostávají lázeňské procedury. "Návštěvníci, kteří třeba naše lázně neznají, se mohli podívat do objektu, který celý prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Chtěli jsme ukázat, co všechno tady umíme a co všechno nabízíme v našich lázeňských službách," řekla dnes ČTK Barbora Šindelková, manažerka společnosti pro kulturu a sport.

Lázně loni na podzim dokončily druhou etapu rekonstrukce vnitřních prostor za pět milionů korun. Práce podle obchodního ředitele Jiřího Fadlera zahrnovaly výměnu instalací a rozvodů, úpravy designu interiérů a modernizaci vybavení k lázeňským procedurám. Návštěvníkům jsou tak k dispozici nové sprchy, vany, kabinky, převlékárny, postele nebo masážní stoly. Na jaře lázně dokončily opravy hotelové jídelny. Žádné další zásadnější investice už proto letos nechystají.

V lázních bylo loni ubytováno 9300 lidí. "Dvě třetiny návštěvníků přijíždějí na léčebné pobyty s lázeňskými procedurami. Zbytek tvoří především rekreační pobyty spojené s návštěvou bazénu nebo golfového hřiště," uvedl Fadler.

Lázně v Kostelci založil v roce 1742 rakouský šlechtický rod Seilernů. Prostřednictvím místních sirných pramenů se v nich léčí zejména nemoci postihující kůži a pohybové ústrojí.

Na konci týdne budou hostit oblíbené Otevírání pramenů také Lázně Luhačovice. Akce potrvá od pátku do neděle a připomene mimo jiné sté výročí založení Československa. Součástí programu, který vyvrcholí nedělním svěcením pramenů, budou jarmark, divadelní představení, přehlídka automobilových veteránů a hudební vystoupení. Nebude chybět ani cvičení jógy nebo taj-či.