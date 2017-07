Řím - Když skončí škola, pro rodiče nastává fáze znepokojení. Co si počít s dětmi? Jak to udělat, aby dobře strávily prázdniny? Jak se vyrovnat s pocity viny? Odpovědi na tyto otázky se pokoušejí dát experti, kteří vysvětlují, jak strávit letní dny co nejlépe. A je vhodné myslet i na adolescenty, kteří nemají být ponecháváni o samotě, přestože se toho dožadují.

Než dáme děti do letního centra nebo je svěříme paní na hlídání, je dobré nechat jim pár dní pauzu. "Ideální je dopřát jim týdenní přestávku společně s oběma rodiči nebo s jedním z nich, aby přivykly novému rytmu, což děti zvládnou rychle," říká psychoterapeut Alberto Pellai z Milánské univerzity.

Důležité je rovněž projít si s dětmi jejich prázdninový program. "Je třeba dát jim na srozuměnou, že máte pro ně plán, v němž bude prostor i pro společně strávený čas. Například víkend prožíváte společně a užíváte si relaxace. A pak si s nimi naplánujte rekreační činnost tak, aby neměly dojem, že jsou pro vás zátěží," citoval jej deník La Repubblica.

Možností výběru je naštěstí dost. Není zde jen řešení s paní na hlídání, jsou tady i letní tábory s výukou jazyků nebo sportovním zaměřením a také může přijít záchrana ze strany prarodičů. Jaká volba je nejlepší?

"Jestliže mají rodiče možnost umístit dítě na tábor s výukou cizích jazyků, je to ideální volba, protože tam jsou dobře připravení učitelé a děti tam mají možnost nejen učení, ale i her se stejně starými kamarády," uvádí psychoterapeut Pellai.

Letní tábor je vhodnou, avšak často dosti nákladnou volbou. "Dalším důvodem, proč dát přednost právě něčemu takovému, je to, že děti jsou na čerstvém vzduchu. Jinak je tu riziko, že zůstanou zavřeny, zejména pokud je ponecháme u prarodičů, kteří dají přednost tomu, aby trávily čas v bezpečí domova. Také ponecháme-li je s paní na hlídání, nemůžeme předpokládat, že celý den budou na hřišti nebo v parku, naopak je zde opět riziko, že stráví celé odpoledne sledováním televize nebo u počítače," říká psychoterapeut.

Léto bývá časem, kdy zapisujeme děti na různé nové kurzy, aby se učily cizí jazyky, sportovaly nebo se věnovaly hudbě. Ale po tolika měsících ve škole je to pro menší děti příliš. "Je naprosto nezbytné vyhnout se tomu, aby se prázdniny staly pokračováním školy. Na letním táboře sice jsou aktivity tohoto typu, ale jsou nabízeny rekreativně, nikoli tak, aby děti zatěžovaly," říká Pellai.

Nechme také děti, aby se nudily, aby prožívaly prázdniny objevováním pocitu nudy, který může být velmi stimulující a kreativní. "Nechme dětem o prázdninách volný prostor, s nímž budou zacházet podle libosti," říká psycholožka z římské kliniky Bambino Gesú Cristiana De Ranieriová.

"Mladí lidé ukončili období vrchovatě naplněné závazky. Když přijdou prázdniny, měli by se rodiče zbavit nutkání naplňovat stále čas svých dětí nějakou činností a dát jim možnost odpočívat, spát a zabývat se neorganizovanou činností, někdy se i nudit," upozorňuje De Ranieriová.

Léto je také tím správným obdobím, kdy může dítě podniknout nějakou cestu s jedním z rodičů. "Zejména pro chlapce, kteří bývají více uzavření, je užitečná společná několikadenní cesta s otcem, neboť ten obvykle během roku doma nejvíce chybí. I pro otce je taková cesta příležitostí, jak ukázat dítěti dosud neobjevená zákoutí světa a navázat s potomkem dialog," dodává psycholožka.