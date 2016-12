Praha - Silný vítr dnes komplikuje dopravu v Olomouckém kraji, kde na několika místech spadly stromy a větve na silnice. Podle informací hasičů nebyl nikdo zraněn. ČTK to řekla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

"Výstraha meteorologů před silným větrem se v Olomouckém kraji vyplnila a hasiči od rána likvidují popadané stromy a větve z komunikací. Těchto výjezdů eviduje naše operační středisko zatím osm," uvedla v 15:00 Hacsiková.

Poprvé hasiči zasahovali časně ráno v obci Mladeč na Olomoucku. Stromy či větve postupně spadly na silnice také například v Jívové a Náměšti na Hané na Olomoucku či ve Štítech na Šumpersku.

V Olomouckém kraji stále fouká silný vítr. V jeho severní části se odpoledne přidaly i sněhové přeháňky. Hlavní silniční tahy jsou v kraji zpravidla holé a mokré. Řidiči by ale kvůli větru a přeháňkám měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Na Vysočině začne ve středu sněžit, silný vítr se večer zklidní

V západní části Vysočiny má ve středu sněžit, napadnout může až deset centimetrů sněhu. V horských oblastech po celé republice se budou vytvářet sněhové jazyky, na severozápadě a severu Čech i závěje. Silný vítr bude večer zvolna slábnout, ještě během dneška ale může dosáhnout v nárazech rychlosti 90 kilometrů za hodinu, na hřebenech Krkonoš ojediněle i 125 kilometrů za hodinu. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Na Českomoravské vrchovině se v okresech Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Jihlava ve středu ráno a během dne vyskytne trvalejší sněžení s předpokládanou novou sněhovou pokrývkou dva až deset centimetrů," uvádí se v aktuální výstraze meteorologů. Ve vyšších polohách hrozí nebezpečné sněhové jazyky a závěje.

Řidiči by podle meteorologů měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným, a sledovat dopravní zpravodajství. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Vítr může ve vyšších polohách lámat větve, případně i vyvracet stromy.