Praha - Během letních prázdnin plánuje ministerstvo dopravy řadu oprav na dálnicích i silnicích I. třídy. Největší komplikace mohou řidiči čekat na několika úsecích dálnice D1, na dálnici D2 do Bratislavy, na plzeňské D5 či ústecké D8. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Celkem během letošního roku plánuje ministerstvo na opravy komunikací vyčlenit zhruba deset miliard korun. Na silnice I. třídy bude směřovat 7,1 miliardy a na opravy dálniční sítě 2,9 miliardy korun.

"Stavební sezona o prázdninách má největší boom a nejvíce se staví," uvedl Ťok. Důvodem nynější stavební aktivity je podle něj podcenění oprav v minulých letech." Třetím rokem dáváme prostředky, abychom silnice dostaly do stavu, kde nadále nedegradují. V minulých letech opravili asi 1000 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Letos to bude 600 kilometrů," uvedl.

V současnosti se řidiči už setkávají s opravami na dálnicích D8 a D11. Na hradecké D11 je kvůli opravám zúžen průjezd jednoho směru do jediného pruhu. Tento režim by měl skončit 22. července, kdy se úsek zprovozní v režimu dva plus dva pruhy, uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Dále ŘSD chce zahájit během letních měsíců opravu silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně půjde o úsek spojující dálnice D6 a D5. Dokončeny byly naopak opravy D1 mezi Brnem a Vyškovem.

Veškeré opravy dálnice D1 budou podle Ťoka uskutečněny tak, aby řidiči vždy měli k dispozici dva pruhy v každém směru, byť zúžené. Ke zlepšení komfortu by během uzavírek měl přispět i zákaz jízdy kamionů, který se během prázdnin rozšiřuje na sobotu a pátek. Během soboty tak šoféři nebudou kamiony potkávat od 07:00 do 13:00 a v pátek od 17:00 do 21:00. Omezení jízdy trvá od 1. července do 31. srpna. Kromě toho mají kamiony zákaz jízdy v neděli a o svátcích od 13:00 do 22:00.

Kromě dálnic plánuje ministerstvo opravovat silnice prvních tříd. Konkrétně úřad zmínil opravy silnice I/14 u Vrchlabí, I/38 u Bělé pod Bezdězem a I/12 z Prahy do Roztoklat.

Přehled rozestavěných a připravovaných silničních projektů pro letošní rok:

--------

Nově otevírané úseky dálnice = 36 km

- D3 v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek - Úsilné = 8,5 Km

- D11 Osičky - Hradec Králové (spojí plnohodnotně Prahu a Hradec) = 2,4 km

- D4 Skalka = 4,8 km

- D1 opravy - dokončení tří úseků - 6, 18, 22 = 20,3 km

Nově otevírané a dokončované úseky na silnicích I. tříd = 43 km

- I/3 Mirošovice - Benešov (změna uspořádání na 2+1) = 14,3 km

- I/9 Dubá, obchvat = 2,9 km

- I/11 Obchvat Třince (Nebory - Oldřichovice - Bystřice) = 11,1 km

- I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov = 5,4 km

- I/35 Valašské Meziříčí - Lešná = 0,7 km

- I/35 Zubří, přestavba křižovatky

- I/37 Pardubice - Trojice = 1 km

- I/44 Červenohorské sedlo - Jih = 7,9 km

Nově připravované stavby k zahájení v roce 2017/2018

- D1 - Říkovice - Přerov = 10,1 km

- D3 - obchvat Českých Budějovic (Úsilné - Hodějovice - Třebonín) = 19,7 km

- D6 - obchvaty obcí Řevničov a Lubenec = 9,1 km

- D11 - Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř = 22,7 km

- D35 - Opatovice nad Labem - Časy a Časy - Ostrov = 27,3 km

- D48 - obchvat Frýdku-Místku = 6,5 km

- D49 - Hulín - Fryšták = 17,3 km

- D55 - obchvat Otrokovic = 3,1 km

Zdroj: ministerstvo dopravy