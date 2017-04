Praha - Pro hokejového obránce Tomáše Kundrátka skončila klubová sezona již v polovině února, k reprezentaci se však připojil až v neděli. Už jako dvojnásobný otec, neboť kanadská manželka Alannah mu 26. března porodila syna Jaggera.

"Budou mi chybět, jako by každému chyběly děti a manželka. Hokej je ale moje práce a já beru jako čest, že jsem dostal pozvánku. A budu se snažit, abych udělal tým," řekl Kundrátek novinářům.

Účastník loňského mistrovství světa i Světového poháru má nyní doma dva syny, vedle Jaggera i dvouletého Hudsona. "Už jsem kamarádovi, který působí jako asistent trenéra v Medicine Hat, říkal, ať pořádně pracuje a dostane se do NHL. Aby si mohl kluky mohl vzít v prvním kole draftu," usmíval se sedmadvacetiletý bek.

Jména pro syna vybírala hlavně manželka. "Zkoušel jsem navrhnout i česká jména, ale bohužel to neprošlo. Žena má většinou větší slovo," smál se Kundrátek. "Babičky i maminka už si zvykly na Hudsona, takže problém nebude ani teď," řekl.

Přestože má dlouhou zápasovou pauzu, z tréninku úplně nevypadl. Na led chodil i v Kanadě. "Po sezoně jsme měl jen týden volno, poté jsem se začal připravovat s kondičním trenérem," řekl Kundrátek.

Trenér Josef Jandač naznačil, že by ho chtěl nasadit již do středečního zápasu proti Norsku a odchovanec Přerova s tím nemá problém. "Když řekne, že mám hrát, tak budu. Nemyslím si, že by mi nějak pomohlo, kdybych první zápas vynechal a hrál až druhý," naznačil, že čas na adaptaci nepotřebuje. "Pauza mi ale pomohla. Odpočinul jsem si a hrozně se těším i na tréninky."

Přestože tým pro MS se teprve rodí, Kundrátek má velkou šanci probojovat se do konečné nominace. Pokud se mu to podaří, rodina jej určitě v Paříži nepodpoří. "Bavili jsme se o tom, ale jsou tam ještě nějaká očkování, takže by určitě nepřijeli," uvedl Kundrátek, který v této sezoně oblékal dres Slovanu Bratislava. V KHL by měl hrát i nadále. "Angažmá jsem řešil a uvidí se, až se to podepíše," dodal.