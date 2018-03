Hradec Králové - Rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča obdržel pozvání na čtvrteční inauguraci prezidenta Miloše Zemana, ale nezúčastní se jí. Kuča v prohlášení pro ČTK uvedl, že důvodem je nemoc. Zemanovo chování vůči akademické půdě ale kritizuje, vadí mu i selektování rektorů hlavou státu, čímž podle Kuči prezident nerespektuje suverenitu vysokých škol. "Slavnostní inaugurace Miloše Zemana se z důvodu nemoci nemohu zúčastnit. Pozvánku z Pražského hradu jsem každopádně obdržel," uvedl v prohlášení. Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek na rozdíl od dalších svých kolegů rektorů pozvánku na inauguraci nedostal

Mluvčí univerzity Jakub Novák na dotaz ČTK, jestli by se rektor jinak zúčastnil, odpověděl: "Kdyby pan rektor nebyl nemocný, inaugurace by se ani tak nemohl zúčastnit, protože měl dlouho naplánovanou pracovní zahraniční cestu. Pokud by mu ani tento program nebránil, o účasti by i tak pochyboval, a to vzhledem k tomu, že ne všichni rektoři pozvání dostali a hlava státu opět rektory selektuje a nerespektuje tak suverenitu vysokých škol."

V lednu Kuča uvedl, že nesouhlasí například s chováním prezidenta Zemana vůči akademické půdě a vysokým školám obecně. Prohlásil, že v minulosti Zeman nerespektoval suverenitu a autonomii vysokých škol a zpochybnil smysl jejich existence.

Zemanovi první funkční období skončí o půlnoci z 8. na 9. března, svůj druhý slib složí ještě před uplynutím prvního mandátu. Slib podepíše na Pražském hradě u stolu, který používal Tomáš Garrigue Masaryk. Zhruba na hodinový ceremoniál ve Vladislavském sále bylo pozváno na 700 hostů včetně poslanců, senátorů, diplomatů, hejtmanů, primátorů a dalších představitelů kulturního a společenského života. Inaugurace začne ve čtvrtek 8. března ve 14:00. Lidé budou moci sledovat slavnostní akt na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí, zvuk bude přenášen i na třetí nádvoří. Stejně jako v minulosti zazní po složení slibu státní hymna a 21 čestných salv z děl, které vojáci umístí na Petřín.

Bek nedostal pozvánku na inauguraci prezidenta, už si na to zvykl

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek na rozdíl od dalších svých kolegů rektorů nedostal pozvánku na inauguraci prezidenta Zemana. Na nepozvání z kanceláře Hradu si už zvykl, uvedl na dotaz ČTK. Podle rektora je to ale vůči instituci, kterou zastupuje, mimořádně neuctivé.

Uvedl však, že díky tomu, že pozvánku nedostal, nemusí řešit vnitřní dilema mezi loajalitou vůči státu a nedůvěrou k tomu, kdo jej v tuto chvíli reprezentuje.

"Na nepozvání z kanceláře Hradu jsem si již zvykl, i když vůči instituci, kterou v úřadu rektora zastupuji, je to mimořádně neuctivé. Jsem ale nemile překvapen tím, že se před vrtochy hlavy státu nyní sklání i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který na společnou schůzi obou komor Parlamentu ve Vladislavském sále zve a od nějž také pozvánka nedorazila. Netušil jsem, že kromě sporu s prezidentem Zemanem mám spor i s Parlamentem České republiky," uvedl Bek.

Z brněnských rektorů účast na inauguraci prezidenta zvažuje nově zvolená rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Pozvánka došla i rektorovi Vysokého učení technického Petru Štěpánkovi, který má však v tomto termínu dlouho plánovanou zahraniční dovolenou. Z inaugurace se omluvil i rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý, jenž otevřeně podpořil při prezidentské volbě Jiřího Drahoše.