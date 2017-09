Praha - KSČM vyzvala ministra financí Ivana Pilného (ANO), aby odvolal z funkce šéfa Finanční správy Martina Janečka. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš před novináři požadavek zdůvodnil rozhodnutími soudů z poslední doby, podle nichž v některých případech vybírala správa vyšší daně, než k čemu byla oprávněna.

Dolejš připomněl případ firmy FAU, které Finanční správa vyměřila nedoplatek na DPH zhruba 218 milionů korun, Krajský soud v Ostravě ale zajišťovací příkazy na vyměřenou daň zrušil. Zmínil také případ obce Střelské Hoštice, ve kterém Nejvyšší správní soud rozhodl, že Finanční správa vyměřila vyšší daň z nemovitosti, než měla.

"Z toho vyplývá jedna zásadní věc, a to že Finanční správa zde překračovala rámec zákona. Pokud opakovaně a systematicky vybírala více daní, než měla, v zrychleném jednání, pak opakovaně postupovala neoprávněně," řekl Dolejš. "Je logické, že tak musela způsobit škodu jak firmám, tak i obcím. A ti postižení mohou nyní jít do soudních pří," doplnil.

"Je to nepřijatelné, je to poškozování daňových poplatníků. V případě obcí to zasahuje do jejich rozpočtů, v případě firem to může mít dopad i na jejich zaměstnance," řekl Dolejš. Podle něj to ukazuje na nekvalitní práci Finanční správy, za kterou je zodpovědný její šéf. Vyzval proto Pilného k odvolání Janečka.

Poslanec KSČM Stanislav Grospič v souvislosti s výzvou na odvolání Janečka také doporučil, aby strany zvážily zavedení hmotné odpovědnosti státních úředníků za škody způsobené jejich konáním.