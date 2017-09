Praha - Komunisté dnes formulovali sedm podmínek pro kandidáta na prezidenta, kterého by strana mohla podpořit v lednových volbách. Chtějí, aby s nimi prezident mluvil, respektoval jejich program, podpořil myšlenku zdanění finančních náhrad církevních restitucí či zákona o obecném referendu. "Podmínkou pro podporu kandidáta je také ochrana českých zájmů a respekt k zahraniční politice všech směrů," vyjmenoval ČTK podmínky, které dnes schválilo širší vedení KSČM, místopředseda strany Jiří Dolejš.

Komunisté stejně jako další parlamentní strany zatím váhají, zda do volby hlavy státu vyšlou vlastního kandidáta, nebo podpoří některou z osobností, které se o funkci ucházejí samostatně. Znovu se k tématu vrátí po sněmovních volbách na konci října. Pro případnou nominaci vlastního kandidáta mají dostatek poslaneckých mandátů. Podle Dolejše je tak možné stihnout nominovat někoho z vlastních řad do listopadového termínu daného zákonem.

Podmínky podpory kandidáta možná komunisté ještě upraví koncem října. Základem je sedm dnes formulovaných bodů. Co znamená "ochota k součinnosti a konzultacím při řešení politických otázek", vysvětlil Dolejš lapidárním "že se s komunisty mluví". Prezident by měl mít také "nediskriminační postoj" k poslaneckému klubu KSČM. "To opět znamená, že s komunisty se mluví vztaženo k našemu klubu. Ten končící (prezident) to respektoval," poznamenal Dolejš. Podmínkou je i respekt k volebnímu programu KSČM v případě výrazného úspěchu strany ve volbách. "Zkrátka, když dostaneme hlasy od voličů, tak by to, co jsme jim slíbili, mělo být bráno vážně," uvedl Dolejš.

Zájemci o křeslo hlavy státu musí do 7. listopadu podat přihlášku ministerstvu vnitra, které nejpozději 24. listopadu rozhodne o jejich připuštění k volbám. Funkci chce obhájit současný prezident Miloš Zeman. Dalšími uchazeči o nejvyšší ústavní funkci jsou například bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček, lékař a aktivista Marek Hilšer, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek kandidující za ODA, předseda strany Rozumní a hudebník Petr Hannig nebo bývalý poslanec Otto Chaloupka.

Rozhodnutí o tom, že si Češi budoucího prezidenta budou vybírat 12. a 13. ledna, bylo vydáno ve Sbírce zákonů koncem srpna.