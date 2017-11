Moskva - Za chybný považuje Kreml názor někdejšího šéfa americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Brennana, že prezident Spojených států Donald Trump může být svým ruským protějškem Vladimirem Putinem zastrašován. Brennanův výklad dnes odmítl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, uvedla agentura TASS.

"To je chybná domněnka," řekl Peskov novinářům.

Brennan v nedělním rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN řekl, že si myslí, že je Trump z nějakého důvodu Putinem zastrašen. Trump se podle něj obává toho, co by Putin mohl udělat, nebo co by mohlo odhalit vyšetřování objasňující ruskou roli v loňských amerických prezidentských volbách. "To, co Trump dělá vůči Rusům, je buď naivita, ignorance nebo strach," řekl Brennan.

Debaty na CNN se zúčastnil také bývalý ředitel amerických tajných služeb (DNI) James Clapper, který k tomu poznamenal, že nejvyšší zahraniční představitelé jsou schopni Trumpem manipulovat. "Myslím si, že Číňané i Rusové si myslí, že ho mohou obelstít," řekl Clapper.