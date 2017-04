Ostrava - Nejvyšší soud v Brně zamítl dovolání Petra Kramného, odsouzeného k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během společné dovolené v Egyptě, neboť je považoval za zjevně neopodstatněné. Krajskému a vrchnímu soudu nevytkl žádné zásadní pochybení. ČTK to dnes řekla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Lucie Olšarová. Nejvyšší soud rozhodl už před časem. Nikdo se k verdiktu nevyjadřoval, čekalo se, až bude rozhodnutí doručeno jednotlivým stranám.

"Rozhodnutí má 35 stran. Vyplývá z něj, že soud dovolání odmítl s tím, že je zjevně neopodstatněné," uvedla mluvčí. Dodala, že Nejvyšší soud například mohl zkoumat, zda Krajský soud v Ostravě a Vrchní soud v Olomouci správně vyhodnotily jednotlivé důkazy. "Nejvyšší soud ale nezaznamenal žádné zásadní pochybení v rozhodování našeho a nadřízeného soudu," doplnila.

Kramného advokátka Jana Rejžková ČTK už dřív řekla, že rozhodnutí nechce komentovat. "Brala jsem dovolání jako formální krok, abych mohla podat ústavní stížnost," vysvětlila před časem s tím, že proto ona ani její klient nepovažují rozhodnutí za prohru. Text ústavní stížnosti už připravuje a na podání má dva měsíce.

Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v Egyptě zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Rozsudek je pravomocný, Vrchní soud v Olomouci ho potvrdil. Kramný vinu od počátku popírá. Opírá se o to, že podle egyptských úřadů šestatřicetiletá žena a osmiletá dívka zemřely na následky dehydratace nebo otravy. Po převozu těl čeští znalci došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Potvrdil to i revizní znalecký posudek.

Expertizy jsou opakovaně terčem kritiky obhajoby. Za Kramného práva se zasazuje také spolek Šalamoun. Brněnská policie odložila trestní oznámení, které spolek na neznámého pachatele podal loni v dubnu a v němž poukazoval na údajnou manipulaci se vzorky tkání zemřelé Kramného manželky. Na snímcích těchto vzorků byla postavena část obžaloby. Spolek proti odložení podal stížnost.