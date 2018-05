Praha - Krajský sněm pražské organizace ANO dnes schválil kandidátní listinu pro podzimní volby do pražského zastupitelstva. Na pozici lídra potvrdil poslance a pražského zastupitele Patrika Nachera. ČTK o tom informoval asistent primátorky Adriany Krnáčové (ANO) Martin Vodička. Krnáčová se o pozici v čele kandidátky už neucházela, s politikou chce úplně skončit.

Na dalších místech kandidátky jsou bývalý poslanec a ministr financí Ivan Pilný, pražská zastupitelka a místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková, pražský radní Karel Grabein Procházka a zastupitel hlavního města Radomír Nepil. Pro schválení kandidátní listiny hlasovalo více než 90 procenta delegátů sněmu.

"V první desítce jsou kvalitní kandidáti, je to kombinace lidí ze současného zastupitelského klubu, zástupců městských částí a nových tváří, a pro mě bude výzvou společně s nimi obhajovat vítězství v Praze," uvedl Nacher. V dubnových primárkách porazil náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou a dva pražské radní, Karla Grabeina Procházku a Libora Hadravu.

Nachera již dříve podpořila i Krnáčová v dopise adresovaném členům hnutí. Sama chce zůstat jeho řadovou členkou. Krnáčová vedla hnutí ANO do voleb před čtyřmi lety, nebyla ale první volbou pro čelo kandidátky. V ANO nejprve zvažovali, že by měl kandidátku vést bývalý primátor Jan Kasl, další variantou byla podnikatelka Martina Schopperová.

V Praze společnou kandidaturu do komunálních voleb ohlásily TOP 09 a STAN. Lídrem za STAN bude právnička Hana Marvanová. TOP 09 lídra teprve vybere, svůj zájem se o místo ucházet už avizoval předseda strany Jiří Pospíšil. Lídra si vybrali Piráti, a to Zdeňka Hřiba. KDU-ČSL povede do voleb radní Jan Wolf, komunisty Marta Semelová.

Do voleb se chce zapojit také uskupení Praha Sobě, jehož hlavní tváří je poslanec, starosta Prahy 7 a člen KDU-ČSL Jan Čižinský, který kvůli tomu své členství u lidovců pozastavil. Zelené, kteří vyjednávají s dalšími stranami o předvolební koalici, povede do voleb místostarosta Prahy 7 a pražský zastupitel Ondřej Mirovský. Jasno zatím nemají ani v ODS a ČSSD.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila dosud vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech získaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.