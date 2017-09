Kladno - Na Kladensku přetrvávají problémy s provozem autobusů. Objevily se po nedávném propojení s pražskou veřejnou dopravou. Výpadky postihly nejen nově integrované linky, ale i ty dosavadní, například 356 do Statenic. Středočeský kraj proto na pondělí, kdy začíná škola, nachystal krizový plán. V záloze má náhradní dopravce a pomoci by mohla železnice, sdělil dnes ČTK mluvčí kraje Pavel Lochař. Podle ředitele ČSAD MHD Kladno Ludomíra Landy se problémy mezi Kladnem a Prahou nečekají. Mohou se ale objevit na ostatních regionálních linkách.

"Zatím to na pondělí vypadá tak, že z 270 směn, které máme, patrně čtyři nevyjedou. Jsou to vesměs směny, které zajišťují spoje jen ve špičkových časech, kdy je zkrácený interval," řekl Landa ČTK. Nemělo by se tak podle něj stát, že žádná linka někde nepojede.

"Ze selhání ČSAD MHD Kladno vyvodím důsledky, včetně uplatnění smluvních sankcí a odebrání linek," uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Landa na to zareagoval upozorněním, že na navýšení výkonu nejsou stále podepsané smlouvy. "Začali jsme jezdit, protože jsme viděli, že to je připraveno, a nechtěli jsme to nechat padnout," řekl. Společnost podle něj podcenila počet řidičů, protože se držela původní informace od kraje, že postačí navýšení do deseti lidí. To se ale ukázalo jako nedostatečné.

Kraj od pondělí očekává nárůst počtu cestujících, výpadky provozu jako minulý týden jsou ale podle něj už nepřijatelné. Společně s organizacemi Ropid a Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) připravil plán, který by měl zmírnit dopad na cestující. Zástupce ředitele IDSK Martin Jareš uvedl, že o pomoc požádali všichny dostupné dopravce, ať už na linkách ČSAD MHD Kladno nebo jako posílení na jejich vlastních linkách, jež jsou v důsledku výpadků ČSAD MHD Kladno přetěžovány. Dodal, že i kdyby vyjely všechny autobusy ČSAD MHD Kladno, nasadí dopravce Exprescar na rychlíkovou linku 399 ve špičkách na vybrané spoje preventivně kloubový autobus, navíc bude připravena záloha na posílení dalších spojů linky 399.

Od pondělí také opět vyjedou po výluce vlaky z Kladna do Prahy, které mohou významně odlehčit autobusům. Na klíčových místech v terénu bude dispečeři a informátoři Ropid a IDSK, kteří budou řešit případné problémy přímo na zastávkách a informovat cestující.

Pokud by kladenské autobusy nevyjely, jsou dopravci Autodoprava Lamer a Pohl Kladno připraveni posílit linku 330, zejména kvůli spojení ze zastávky Kladno, Pražská křižovatka do Prahy. V případě výpadku většího počtu autobusů dopravce ČSAD MHD Kladno je hlavní prioritou přepravit co největší množství cestujících. Některé autobusy proto nemusejí mít plné vybavení odbavovacím zařízením a informačními systémy. Mohou být také operativně upravovány jízdní řády.

Podle ředitele Ropid Petra Tomčíka se na Kladensku ani během víkendu nepodařilo zajistit všechny plánované spoje. "Díky aktivnímu přístupu našeho koordinačního dispečinku jsme aspoň eliminovali případy, kdy by některé obce nebyly obslouženy autobusy vůbec. Dále se ve spolupráci s dopravcem snažíme přesunutím některých dostupných autobusů mezi linkami minimalizovat dopady na cestující," dodal.