Kostelec u Jihlavy - Přednímu českému zpracovateli masa, Kosteleckým uzeninám z koncernu Agrofert loni vzrostly tržby za řeznické a uzenářské zboží o devět procent na 5,29 miliardy korun. Čistý zisk meziročně vzrostl o 3,5 procenta na 80 milionů korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě. Ředitel firmy Michal Jedlička ČTK řekl, že v příštích dvou letech firma plánuje investice za zhruba 600 milionů korun. Především se chce zaměřit na krájecí centrum v Kostelci u Jihlavy a na rozšíření provozu v Plané nad Lužnicí, kde zpracovává vepřové.

Měsíčně se v Kostelci porazí mezi 2000 a 2500 kusy skotu, meziročně se tento počet dlouhodobě zvyšuje o pět až deset procent. V Plané roste i výroba vepřového masa, aktuálně tvoří 26 procent české produkce. Naprostou většinu prasat bere od firem z koncernu, 15 procent pak od nezávislých farmářů, veškeré vepřové je tak podle něj české. Hovězí pochází z 95 procent z českých chovů, zbytek je ze Slovenska.

Společnost se snaží o maximální robotizaci a automatizaci výroby. Podle Jedličky trh požaduje co nejmenší balení, což je pro výrobce pracnější. Lidskou práci mají zastat nové výrobní linky, které by měly být hotové do konce letošního roku v Kostelci a do konce příštího roku v Plané. Samy budou krájet, zakládat salámy do kráječe a následně je dávat do 100 až 200gramových balení.

Rostoucí zájem je v posledních letech o připravené maso v plackách na burgery. "Dnes jsou to stovky tisíc placek, které se za sezonu prodají," řekl Jedlička. V příštím roce chce začít s automatizovanou výrobou špízů. Jedním z nejprodávanějších výrobků zůstávají javořické párky, které firma také vyváží. Deset až 15 procent prodejů směřuje do Maďarska, kde je podle něj tradice pojídání drůbežích párků na Vánoce, podobně jako Češi jedí ryby.

Celkový export masokombinátu loni tvořil asi 12 procent tržeb. Největším vývozním trhem je Slovensko, ale relativně dobře se daří vyvážet do zemí západní Evropy, jako jsou Dánsko, Nizozemsko nebo Belgie. "Český dobytek, zejména ten červenostrakatý, co se pase po kopcích, je velmi ceněný v severní a západní Evropě," uvedl Jedlička.

Kostelecké uzeniny podle Jedličky odstoupily od plánu vybudovat 200 až 300 prodejen rychlého občerstvení Párky's. Značku pronajaly zhruba 20 franšízantům. Jednu filiálku si firma ponechala, využívá ji pro testy nových produktů, zejména burgerů z trhaného vepřového masa nebo chutí do burgerů.

Podnik loni zaměstnával zhruba 1500 lidí, z čehož 1350 bylo stálých zaměstnanců. Zbylých asi 150 si najímal přes agentury, většinou šlo o zahraniční pracovníky z Ukrajiny, Vietnamu nebo Kyrgyzstánu. Jako své kmenové pracovníky mají Kostelecké uzeniny lidi z Mongolska. Firma jich nyní zaměstnává deset, letos jejich počet zdvojnásobí. Pro 45 zahraničních pracovníků podnik postavil ubytovnu u provozu v Kostelci a nyní zvažuje vybudování dalšího patra.

Agrofert patří do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO).