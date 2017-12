Praha - Korunovační klenoty budou v lednu na Pražském hradě vystaveny v nové vitríně. Návštěvníci si je proti minulosti budou moct prohlédnout ze všech stran. ČTK to řekl ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák. Korunovační klenoty budou zdarma vystaveny ve Vladislavském sále od 16. až 23. ledna v rámci cyklu výstav k oslavám stého výročí založení Československa.

Chystaná expozice bude podle Nováka netradiční hned z několika důvodů. Klenoty budou vystaveny v nové bezpečnostní vitríně. V té dosavadní, kterou vytvořil před téměř 90 lety architekt Josef Gočár, budou ve Vladislavském sále umístěny památky spojené se sv. Václavem. Další zvláštností bude směr prohlídky, kdy budou moct návštěvníci vitrínu obejít a podívat se na klenoty ze všech stran. Dosud takovou možnost podle Nováka neměli. "Budou tak moci obdivovat nádhernou drahokamovou výzdobu, zejména na zadní straně koruny, především velký modrý safír, jehož váha se odhaduje na 300 až 330 karátů," poznamenal Novák.

Součástí výstavy bude i expozice připomínající svatováclavskou tradici. V Gočárově vitríně proto bude vystavena zbroj svatého Václava, která je součástí svatovítského pokladu. Ve Vladislavském sále budou umístěny také další předměty upomínající na patrona českého státu.

"Zároveň bude ve Vladislavském sále instalována výstava o osudech korunovačních klenotů za 100 let republiky, mimo jiné klíč od Korunní komory, který drží prezident republiky, tedy klíč číslo jedna," poznamenal Novák. Výstava má podle něj poskytnout vysvětlení, proč i v době republiky jsou korunovační klenoty českých králů ctěny jako symbol státnosti.

Korunovační klenoty jsou vystavovány pouze při výjimečných příležitostech. Naposledy se tak stalo v květnu 2016 u příležitosti 700. výročí od narození českého krále a římského císaře Karla IV.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Soupravu tvoří Svatováclavská koruna, žezlo, jablko, kožená pouzdra na ně, poduška pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem. Ostatní předměty jsou novější.

Výročí 100 let od založení Československa a 25 let od vzniku České republiky připomene na Hradě několik výstav. První, jednodenní, bude k vidění odpoledne 1. ledna, vystaveny budou třeba originál ústavy nebo nejvyšší státní vyznamenání. Následovat bude od 10. do 15. ledna expozice V základech státnosti s unikátním souborem důležitých listin, raně středověkých rukopisů či archeologickými nálezy. Po korunovačních klenotech se lidé na Hrad budou moct přijít podívat na tři velké výstavy Labyrintem dějin českých zemí, Doteky státnosti a Stráž na Hradě pražském. Lidé si na nich budou moct prohlédnout unikátní předměty ze života osobností Československa včetně prezidentů, atentátníků na Reinharda Heydricha nebo Milady Horákové, či exponáty spojené se státními symboly a nejvyššími vyznamenáními.