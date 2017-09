Praha - Koruna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem posílila k euru o čtyři haléře na 26,10 Kč/EUR. To je úroveň, okolo níž se pohybuje již několik týdnů. Vůči dolaru česká měna zpevnila o sedm haléřů na 21,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza posílila. Index PX stoupl o 0,19 procenta na 1021,07 bodu. Nahoru burzu táhlo hlavně zdražení akcií ČEZ a Komerční banky.

"Česká koruna po převážnou většinu tohoto týdne mírně, ale kontinuálně oslabovala. Zatímco na počátku týdne se kurz kotoval ještě pod 26,05 CZK/EUR, v závěru čtvrteční seance se kurz krátce přehoupl přes 26,15 CZK/EUR," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

Dnes ráno ale česká měna otočila směr a začala posilovat. Ke kurzu 26,10 Kč/EUR se dostala zhruba v 11:00 a vydržela u ní do konce obchodování. "Z pohledu posledního měsíce jde ale víceméně stále o stagnaci. To se v dalším týdnu sotva změní," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,14 26,10 Kč/USD 21,77 21,70

Zdroj: Patria Online

Pražská burza posílila, nahoru ji táhly akcie ČEZ a KB

Cenné papíry ČEZ, které zaznamenaly největší objem obchodů z hlavních emisí pražské burzy, zdražily o 0,77 procenta na 418 korun. Akcie Komerční banky byly třetí nejobchodovanější emisí, a navíc dosáhly nejvýraznějšího růstu z hlavních emisí, když si polepšily o 1,23 procenta na 971,80 koruny.

Největší oslabení postihlo akcie pojišťovací skupiny VIG, které zlevnily o 1,57 procenta na 635 korun. Druhý největší pokles zaznamenaly cenné papíry mediální skupiny CME, když oslabily o 0,76 procenta na 91,75 koruny.

Akcie na pražské burze v týdnu nepatrně oslabily o 0,1 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu nepatrně oslabily. Index PX od minulého pátku ubral 0,1 procenta na 1021,1 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie holdingu Unipetrol. Nejhůře se vedlo cenným papírům pojišťovací skupiny VIG, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie klesly o 1,4 procenta.

"Začátek nového měsíce byl i přes řadu významných událostí na finančních trzích relativně klidný. Výraznější dopad nemělo čtvrteční zasedání Evropské centrální banky, ani makrodata zveřejněná v průběhu týdne. Bez významnější reakce trhy přešly také zprávy, že Severní Korea otestovala o víkendu vodíkovou bombu. Za celý týden americké a evropské akciové indexy zůstaly bez větší změny," popsal dění na trzích analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Titulem týdne, který nejvíce posílil, se stal Unipetrol s růstem o 9,15 procenta na 322 Kč. Investoři zřejmě reagovali na zvýšení cílové ceny od lokálního analytika, který predikuje silný provoz a vidinu vysoké dividendy. Naopak nejvíce zaostala pojišťovna VIG, která oslabila o 2,91 procenta na 635 Kč.

Začátek příštího týdne může být na akciových trzích poznamenám ničivým hurikánem Irma, který má na Floridu dorazit v neděli. Způsobené škody mohou dopadnout hlavně na americké pojišťovny a banky a způsobit další růst ceny benzinu a některých zemědělských komodit. Rovněž nelze vyloučit další eskalaci napětí na korejském poloostrově. "Oba zmíněné faktory by mohly být z kraje týdne negativní pro akcie a máme tak na příští týden spíše opatrný výhled," uzavřel analytik.