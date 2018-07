Praha - Koruna ve čtvrtek posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila o sedm haléřů na 25,64 Kč/EUR. Aktuální kurz je o 23 haléřů silnější než dvacetidenní průměr. K dolaru si česká měna polepšila o čtyři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,98 Kč/USD.

"Z nadhledu týdnů tu prostor pro posílení koruny k euru zůstává, 200denní průměr je totiž 25,55 Kč/EUR," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Nikdo podle něj nepochybuje, že centrální banka příští týden zvýší sazby. "Umím si ale představit, jak by korunu podpořilo, kdyby se ukázalo, že se na zasedání nehlasovalo jen o tom, zda budou sazby zvýšené, ale také o tom, zda to bude o čtvrt nebo hned o půl procentního bodu. To by trh zaskočilo a korunu posílilo," dodal.

Také podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka bude pro další posílení koruny třeba, aby ČNB přišla s prognózou takového růstu sazeb, která překoná to, s čím trh počítá. "A hráči na peněžním trhu aktuálně v cenách svých instrumentů přepokládají v ročním horizontu lehce málo přes trojí zvýšení sazeb (konkrétně 79 bazických bodů). Naše prognóza počítá v ročním horizontu s tím, že ČNB zvýší sazby čtyřikrát," uvedl.

Pražská burza ve štvrtek posílila, index PX stoupl o 0,23 procenta na 1092,89 bodu. Burze pomohl růst akcií energetické firmy ČEZ, Moneta Money Bank a operátora O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie ČEZ zaznamenaly největší objem obchodů z hlavních emisí burzy a zároveň posílily o 0,17 procenta na 578 korun. Jedněmi z nejobchodovanějších emisí byly také Moneta, která posílila o 0,26 procenta na 78 korun, a O2, jehož akcie vzrostly o 1,15 procenta na 264,50 koruny.

Nejvýrazněji si polepšily cenné papíry softwarové firmy Avast, a to o 1,48 procenta na 68,50 koruny. Naopak největší propad postihl akcie mediální skupiny CME, které zlevnily o 1,27 procenta na 85,40 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,71 25,64 Kč/USD 22,02 21,98

Zdroj: Patria Online