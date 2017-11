Praha - Česká měna na dnešní zprávy o rostoucí inflaci za říjen reagovala posílením vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru koruna posílila o šest haléřů na 25,53 Kč/EUR, k dolaru dokonce o 13 haléřů na 21,96 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Meziroční inflace v uplynulém měsíci stoupla na 2,9 procenta ze zářijových 2,7 procenta, což je podle statistiků nejvyšší meziroční inflace od října 2012. Pražská burza smazala své středeční ztráty.

Koruna dnes krátce posílila až k psychologické hranici 25,50 za euro, kterou však nakonec neprorazila. "K jejímu proražení budou trhy potřebovat ještě silnější impulz. Ten pravděpodobně bude muset přijít od centrální banky," poznamenal ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

"Hlavním motorem korunových zisků byl výsledek říjnové inflace, která dle dostupných dat rostla rychleji, než bylo očekáváno většinou trhu, a podpořila tak víru v další zvýšení úrokových sazeb," uvedl Jan Berka ze společnosti Roklen.

Jan Cihlář z Next Finance dodal, že pozvolné posilování koruny bude pokračovat a na začátku příští roku se dostane k hladině 25,30 Kč/EUR. Výraznější posilování by nastalo v případě, že by centrální banka razantněji zvýšila úrokové sazby. Jenže její manévrovací prostor je omezený nulovými sazbami Evropské centrální banky, dodal analytik.

Burzovní index PX posílil o 0,61 procenta na 1060,53 bodu. Z hlavních titulů se nejvíc dařilo Fortuně a Monetě, tedy firmám, které dnes zveřejnily své hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Sázková společnost Fortuna dnes ráno oznámila, že jí za tři kvartály meziročně klesl čistý zisk o 18 procent na 7,9 milionu eur (zhruba 202 milionů Kč). Objem přijatých sázek naopak vzrostl o 69,1 procenta. Akcie Fortuny na údaje zareagovaly růstem o 3,44 procenta na závěrečných 153,40 koruny.

O bezmála dvě a půl procenta na 78,85 koruny za kus dnes zdražily cenné papíry Monety. Bance za prvních devět měsíců letošního roku klesl konsolidovaný čistý zisk meziročně o 2,1 procenta na 3,1 miliardy korun. Cíl zisku pro letošní rok ale banka zvýšila, a to ze 3,65 na 3,9 miliardy Kč.

O více než jedno procento dnes na pražské burze posílily akcie petrochemického holdingu Unipetrol, mediální skupiny CME, operátora O2 Czech republic a energetické společnosti ČEZ.

Naopak do červených čísel dnes zamířily cenné papíry pojišťovny VIG či Komerční banky. Akcie VIG odepsaly 0,57 procenta, hodnota cenných papírů Komerční banky klesla o 0,13 procenta. Mimo finanční tituly se nedařilo například akciím plzeňské likérky Stock, které odepsaly více než půl procenta na závěrečných 77,60 Kč za kus.

Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 25,53 Kč/EUR a 21,96 Kč/USD. Od středečního podvečera si koruna vůči euru polepšila o šest haléřů a k dolaru o 13 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,59 25,53 Kč/USD 22,09 21,96

Zdroj: Patria online