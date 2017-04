Praha - Koruna otevřela dnešní obchodování vůči euru o deset haléřů silnější proti pátečnímu závěru. Kurz dnes v 09:00 zpevnil na 26,85 Kč/EUR, zatímco páteční závěr ji zastihl na 26,95 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na webu společnosti Patria. O víkendu se ve Francii konalo první kolo prezidentských voleb, analytici očekávali jen omezené dopady výsledků na kurz koruny.

K dolaru koruna posílila téměř o padesátník na 24,74 Kč/USD. Na světových trzích euro k dolaru v reakci na francouzské volby posiluje.

Francouzi svými hlasy poslali do druhého kola prezidentských voleb, které se budou konat 7. května, centristu Emmanuela Macrona a kandidátku krajní pravice Marine Le Penovou. Poprvé za 60 let do druhého kola nepostoupil kandidát jedné ze dvou hlavních francouzských politických stran, tedy konzervativní pravice a socialistů.

Podle dřívějších odhadů analytiků by koruna oslabila na delší dobu v případě, kdyby do druhého kola postoupil s nacionalistkou Le Penovou i levicový radikál Jean-Luc Mélenchon.

Koruna se dva týdny od ukončení intervencí České národní banky minulý týden vrátila ke kurzu 27 Kč/EUR, který banka od listopadu 2013 bránila. Během dvou týdnů od uvolnění závazku její nejsilnější hodnota činila 26,50 Kč/EUR. Podle dřívějších prohlášení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka ale silnější výkyvy kurzu ještě mohou nastat.