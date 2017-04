Praha - Koruna dnes po čtyřdenním prodlouženém víkendu oslabovala vůči euru. V 17:00 byla podle serveru Patria Online na 26,75 Kč/EUR, což bylo proti čtvrtečnímu závěru o pět haléřů méně. Přes den se ale dostala až nad hranici 26,80 Kč/EUR a byla tak nejslabší od ukončení intervencí 6. dubna. Pražská burza třetí den v řadě ztrácela. Index PX odepsal 0,87 procenta na 968,06 bodu. Do červených čísel ho táhla hlavně Komerční banka.

Analytici míní, že domácí zprávy korunu neovlivňovaly. "Nezabral ani odhad prezidenta (Miloše) Zemana, že se koruna ustálí na rovnovážné hodnotě kolem 25,50 za euro," uvedl analytik Patrie Tomáš Vlk. "Za odpoledním pohybem české měny mohla například stát zvýšená poptávka po dvouletém státním dluhopisu ze strany zahraničních investorů, která se projevila v poklesu jeho výnosu pod minus 0,2 procenta," uvedl Tomáš Suchomel z Roklenu.

Podle analytičky Jany Steckerové z Komerční banky se kurz koruny může na slabších úrovních držet do neděle, kdy bude první kolo francouzských prezidentských voleb. "Výrazné vítězství Marie Le Penové či postoupení radikálně levicového kandidáta (Jean-Luca) Mélenchona do druhého kola voleb by mohlo vést k dalšímu oslabení kurzu koruny. Naopak výrazný úspěch (Emmanuela) Macrona či (Françoise) Fillona by mělo pro finanční trhy znamenat úlevu," sdělila ČTK Steckerová.

Ve čtvrtek koruna uzavírala vůči euru na 26,70 Kč/EUR, za týden od ukončení intervencí tak byla o 30 haléřů silnější. Zatím nejsilnější byla v pondělí 10. dubna, kdy po zveřejnění dat o inflaci Českým statistickým úřadem zpevnila až k 26,50 Kč/EUR.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok před týdnem uvedl, že bankéři čekali po ukončení režimu větší výkyvy kurzu koruny. Silnější výkyvy ale podle něj ještě mohou nastat.

Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že koruna bude mírně posilovat a ustálí se na rovnovážné hodnotě kolem 25,50 Kč/EUR. Opětovně kritizoval spuštění devizových intervencí a jejich strůjce přirovnal k sovětskému diktátorovi Josifu Stalinovi.

Před zahájením intervencí v listopadu 2013 se koruna obchodovala pod 26 korunami za euro. Od zahájení intervencí do konce února ČNB vynaložila na devizovém trhu 1,5 bilionu korun, celkové odhady hovoří o dvou bilionech korun.

Do zkráceného obchodního týdne vstoupila burza poklesem

Pražská burza dnes ztrácela, stejně jako dva dny před prodlouženým velikonočním víkendem. Index PX dnes odepsal 0,87 procenta na 968,06 bodu. Do červených čísel ho táhla hlavně Komerční banka, dařilo se naopak akciím Unipetrolu. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Ze 13 hlavních titulů uzavřely dnešní seanci v plusu tři. Nejlépe si vedly cenné papíry Unipetrol, které posílily o 2,34 procenta na 258,20 koruny. Akcie sázkové kanceláře Fortuna zdražily o 2,26 procenta na 106,45 Kč a akcie mediální skupiny CME zpevnily o čtvrt procenta.

Akcie Komerční banky odepsaly 1,45 procenta na 945,10 koruny. O 1,21 procenta na 784,50 koruny zlevnily cenné papíry Erste Bank a emise Moneta Money Bank odepsala 0,37 procenta na 79,80 Kč.

Nedařilo se ani pojišťovně VIG, telekomunikační firmě O2 či společnosti ČEZ. Akcie VIG oslabily o 1,41 procenta na 587 korun, emise O2 Czech republic odepsala 1,19 procenta na 290 Kč. Cenné papíry ČEZ, které dnes byly nejobchodovanější, zlevnily o 0,61 procenta na 439,30 Kč.

Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 26,75 Kč/EUR. Proti čtvrtečnímu závěru koruna zhruba o pět haléřů oslabila. K dolaru si česká měna polepšila o 11 haléřů na 25,02 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,70 26,75 Kč/USD 25,13 25,02

Zdroj: Patria Online