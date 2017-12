Praha - Koruna ve čtvrtek oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla česká měna o sedm haléřů na 25,72 Kč/EUR a vůči dolaru o 11 haléřů na 21,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala úrokové sazby beze změny. Pražská burza rostla tento týden i počtvrté.

Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstala na 0,5 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět ze sedmi členů rady, dva hlasovali pro růst základní sazby na 0,75 procenta. Podle ekonomů pravděpodobně přistoupí rada ke zvýšení sazeb na svém dalším měnovém zasedání na počátku února.

"Po Novém roce by ale měla koruna začít opět posilovat a během roku 2018 by se měl její kurz dostat až na 24,70 CZK/EUR," uvedl analytik Komerční banky Marek Dřímal. Podle něj by zisky koruny mělo podpořit i čtvero zvýšení sazeb ze strany ČNB. "Dvoutýdenní repo sazba by se tak měla vyšplhat ze současných 0,50 % na 1,50 %," dodal analytik.

Burzovní index PX posílil o 0,17 procenta na 1077,70 bodu. Pomohly mu především akcie mediální CME a rakouských finančních titulů. Dařilo se také likérce Stock. Ztrátu více než jednoho procenta naopak zaznamenala sázková Fortuna. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Cenné papíry CME zdražily ve středu o více než pět procent, dnes to bylo o 3,65 procenta na 105 korun. Agentura Reuters v úterý uvedla, že zájemci o koupi podílu v CME jsou čínská energetická a investiční skupina CEFC a česko-slovenská finanční skupina Penta Investments. Zdroje mluví o hodnotě až dvě miliardy USD (43,5 miliardy Kč), z agenturní zprávy však není jasné, zda je to nabídka pouze za podíl Time Warner, nebo zda je to přepočtená hodnota za celou skupinu.

Erste Bank zhodnotila o 0,47 procenta na 931,40 Kč a pojišťovna VIG o 0,92 procenta na 677,30 Kč. Z finančních titulů se nejvíce obchodovalo s akciemi Monety Money Bank, které odepsaly mírných 0,06 procenta na 81,35 Kč. Komerční banka stagnovala na 905 korunách.

Fortuna odepsala 1,09 procenta na 177,05 Kč. V červených číslech skončil i ČEZ, když klesl o 0,38 procenta na 497,10 Kč a následoval tak vývoj sektoru v Evropě. "Svoji roli mohly sehrát i mírně klesající ceny elektřiny či rozhodnutí bulharského regulátora o uvalení pokuty ve výši 2,2 milionu leva za porušování pravidel hospodářské soutěže," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,65 25,72 Kč/USD 21,59 21,70

Zdroj: Patria Online