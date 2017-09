Praha - Koruna dnes proti pátečnímu závěru zpevnila k euru o dva haléře na 26,06 Kč/USD. Vůči dolaru byla okolo 17:00 silnější o šest haléřů na 21,89 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Podle analytiků kurz ovlivnily zprávy z KLDR, ale například také ratingová agentura Fitch nebo údaje Commerzbank. Pražská burza posílila. Index PX stoupl o 0,41 pct. na 1026,16 bodu. Burze k růstu pomohly hlavně akcie Komerční banky i emise dalších bank a ČEZ.

Ranní mírné oslabení české měny bylo podle analytiků Jana Berky z Roklenu a Vladimíra Pikory z Next Finance způsobeno děním v KLDR, která o víkendu otestovala vodíkovou bombu. Na trhy se tak krátkodobě vrátila nervozita, která se projevila výprodejem rizikových aktiv a měn.

Následně se vývoj zklidnil. Ratingová agentura Fitch totiž v pátek pozdě večer zlepšila výhled pro rating ČR ze stabilního na pozitivní. "Tím si agentura vytváří prostor pro to, aby mohla po volbách rating případně zvýšit. To dává koruně prostor k posílení," uvedl Pikora. Zlepšení ratingu může být dalším argumentem pro zvýšení sazeb ČNB. Koruně se tím otevírá více prostoru k dlouhodobému posílení.

Koruně pomohl také odhad německé Commerzbank, že Česká národní banka letos zvýší sazby ještě dvakrát. Jednou to má být v září, a to na 0,5 procenta, a poté v listopadu na 0,75 procenta. Hlavním důvodem je podle banky robustní vývoj české ekonomiky, který ČNB donutí k rychlejšímu zvyšování sazeb.

Do kurzu pak podle Berky možná vstoupila i páteční splatnost státních pokladničních poukázek v hodnotě zhruba 18 miliard korun. "Především někteří zahraniční investoři, kteří si takto přišli na ´volné´ koruny, se pravděpodobně rozhodli jejich část prodat, a to z toho důvodu, že nemají, kde by tyto zdroje krátkodobě ´zaparkovali´, například v souvislosti se spekulací na další zvýšení sazeb. Ministerstvo financí se totiž rozhodlo, že v září již tento populární nástroj spekulace na silnější korunu v nové emisi nevydá," dodal analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,08 26,06 Kč/USD 21,95 21,89

Zdroj: Patria Online

Pražská burza posílila, pomohly jí akcie Komerční banky

Pražská burza dnes posílila, index PX stoupl o 0,41 procenta na 1026,16 bodu. Burze k růstu pomohly hlavně akcie Komerční banky a také emise dalších bank a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry Komerční banky dosáhly největšího objemu obchodů a zároveň nejvýraznějšího posílení z hlavních emisí pražské burzy. Připsaly si 0,82 procenta na 971,80 koruny.

Zdražily také další tři nejobchodovanější emise - ČEZ, Moneta Money Bank a Erste. Akcie ČEZ si polepšily o 0,72 procenta na 418 korun, akcie Monety o 0,13 procenta na 76,55 koruny a akcie bankovní skupiny Erste o 0,31 procenta na 935,80 koruny.

V červených číslech skončily čtyři ze 14 hlavních emisí. Nejvýrazněji oslabily cenné papíry mediální skupiny CME, které zlevnily o 0,66 procenta na 90,90 koruny.