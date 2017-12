Praha - Česká měna v prvním dni po vánočních svátcích klesla k euru na nejslabší úroveň téměř za tři měsíce. Odpoledne oslabila až k 25,95 Kč/EUR, kolem 17:00 se obchodovala na 25,90 Kč/EUR, o víc než desetník slabší než před svátky. Vůči dolaru koruna stagnovala a den končila na 21,78 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Hlavně díky bankám dnes index pražské burzy posílil o 0,21 pct. na 1083,5 bodu. Index PX tak vylepšil letošní uzavírací maximum z předvánočního týdne.

"Česká měna si tak odepisuje dvě třetiny procenta a je nejslabší od začátku října," shrnul dnešní obchodování ekonom Komerční banky Marek Dřímal. Koruně nepomohl ani ráno zveřejněný prosincový konjunkturální průzkum Českého statistického úřadu, podle nějž vystoupala důvěra v českou ekonomiku na nejvyšší úroveň od roku 2008, doplnil.

Někteří investoři se podle Dřímala české měny zbavují, protože je pro ně drahé ji vlastnit přes přelom roku kvůli odvodům, které české banky platí do evropského Jednotného fondu pro řešení krizí. Podle pravidel odloženého zúčtování na mezibankovním trhu ale tento vliv už ve čtvrtek pomine. "Koruna by proto měla alespoň část svých dnešních ztrát umazat a do konce týdne se přiblížit úrovni 25,70 Kč/EUR, kde podle našeho výhledu letošní rok zakončí," doplnil Dřímal. Další posilování české měny očekává v novém roce.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,77 25,90 Kč/USD 21,77 21,78

Zdroj: Patria Online

Povánoční týden zahájila pražská burza růstem o 0,21 procenta

Především díky bankovním titulům dnes pražská burza navázala na růst z předvánočního týdne. Index PX dnes posílil o 0,21 na 1083,50 bodu, a dále tak vylepšil své letošní uzavírací maximum. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Uzavírací hodnota indexu PX je nevyšší od léta 2011.

Z hlavních emisí pražské burzy si dnes nejlépe vedly cenné papíry telekomunikační společnosti O2 Czech republic. Jejich hodnota vzrostla o 1,29 procenta na 275 korun.

Dařilo se také akciím Komerční banky a bankovní skupiny Erste. Emise Komerční banky posílila o 913,40 Kč za akcii, akcie Erste zdražily o tři čtvrtě procenta na 940 korun. V plusu dnešní burzovní seanci uzavřely i cenné papíry Moneta Money Bank.

Brzdou rychlejšího růstu indexu PX byla především likérka Stock a mediální skupina CME. Emise plzeňského výrobce alkoholických nápojů odepsala 2,59 procenta na 78,90 koruny. Akcie CME zlevnily téměř o půldruhého procenta na 102 Kč za akcii.