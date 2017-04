Praha - Poté, co ČNB ve čtvrtek intervence ukončila, zpevnila česká měna k euru oproti středečnímu závěru o 45 haléřů na 26,60 Kč/EUR a k dolaru o 41 haléřů na 24,96 Kč/USD. Dnes posilování k euru značně zpomalilo, a k dolaru koruna část zisku smazala. "Trh s korunou zřejmě čeká na nějaký větší impuls. Tím by mohlo být pondělní zveřejnění březnové inflace. Podle našeho odhadu růst cen zpomalil. Pokud se naše předpověď vyplní, mohlo by to některé spekulanty vylekat. Obchodování by pak nemuselo být tak klidné, jako dnes," oznámil ekonom Komerční banky Marek Dřímal.

Během dneška kurz koruny k euru kolísal v rozmezí asi dvou desítek haléřů. Ráno vyskočil až na zhruba 26,73 Kč/EUR, zatímco během odpoledne klesl až na 26,54 Kč/EUR. "Logické by byly i mnohem větší skoky kurzu. Pohyb o 20 haléřů je málo. Vůbec bych se nedivil, kdyby byla ČNB na trhu stále skrytě aktivní a pohyby vyhlazovala jako tlumič," sdělil analytik Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance.

ČNB podle dnes zveřejněných údajů banky v rámci intervencí utratila dohromady zhruba 1,5 bilionu korun za nákup eur. "Zatímco před dvěma lety činily devizové rezervy 30 procent HDP, dnes to je neuvěřitelných 70 procent. Když vyjádříme rezervy nominálně, vyjde nám, že jsou české rezervy o 20 procent větší než rezervy Polska, a to je zhruba čtyřikrát větší ekonomika," doplnil Pikora.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,60 26,57 Kč/USD 24,96 25,03

Zdroj: Patria Online

Burze dnes pomohla k růstu hlavně Komerční banka

Pražská burza poslední obchodní den týdne posilovala. Index PX vzrostl o 0,42 procenta na 984,05 bodu. Dařilo se hlavně cenným papírům Komerční banky či telekomunikační firmy O2. Naopak pokles postihl akcie pojišťovny VIG nebo Unipetrolu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 26,56 Kč/EUR. Oproti čtvrtečnímu podvečeru koruna vůči euru posílila o čtyři haléře.

Ze 13 hlavních titulů pražské burzy dnes tři posílily o více než procento. Nejlépe si vedly cenné papíry Komerční banky, které zdražily o 1,92 procenta na 956 korun za kus.

O 1,18 procenta na 402,7 koruny si polepšily akcie Kofoly. Více než procentní růst zaznamenala ještě emise telekomunikační firmy O2 Czech republic.

Největší pokles mezi hlavními emisemi si dnes připsal Stock. Akcie plzeňské likérky zlevnily o 2,23 procenta na 57,10 koruny.

V červených číslech uzavíraly obchodování také cenné papíry pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG). Jejich závěrečná cena 606 korun byla o 1,35 procenta nižší než cena otvírací. V minusu byly rovněž akcie petrochemického holdingu Unipetrol, které ztratily 1,24 procenta na 230,10 koruny.

Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 26,56 Kč/EUR. Oproti čtvrtečnímu závěru koruna vůči euru posílila o čtyři haléře. K americkému dolaru česká měna naopak zhruba o pět haléřů oslabila na 25,01 Kč/USD.

