Praha - Ústup mrazivých teplot a převážně slunečné počasí přilákaly o víkendu do českých hor tisíce lyžařů. Návštěvnosti pomáhají také jarní prázdniny, jejichž cyklus začal 5. února a potrvá až do 18. března. Provozovatelé areálů si návštěvnost i lyžařské podmínky pochvalují. Upozorňují ale, že podle předpovědi počasí se má v nadcházejících dnech výrazně oteplit.

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách navštívily desetitisíce lidí. V provozu jsou většinou všechny vleky, na svazích leží i více než metr sněhu. Upraveny jsou také desítky kilometrů běžeckých tratí. Lyžování na sjezdovce Portášky ve Velké Úpě ale dnes dopoledne poznamenala tragédie. Šestačtyřicetiletý lyžař upadl, ve vysoké rychlosti trefil sloup lanovky a svým zraněním podlehl.

S návštěvností jsou spokojeni v Jizerských horách. "Jak se přelévají prázdniny, tam my máme to top, to nejlepší, za sebou. Ale pořád je dobrá, jsme spokojení," sdělil Pavel Bažant, ředitel SKI Bižu která provozuje největší jizerskohorské skiareály v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku. Slunečný víkend zlepšil návštěvnost i na Ještědu, na začátku týdne bylo lidé méně. Tisíce lidí přijely také do Krušných hor.

Na Šumavě byl o víkendu velký zájem zejména o běžky. Stopy i nadále upravuje rolba a jsou v dobrém stavu. "I když samozřejmě vymrzlé, takže běžkaři musí počítat se svižnější jízdou," sdělila dnes pracovnice infocentra v Železné Rudě. Lidé v okolí Lipna nad Vltavou o víkendu často kombinovali lyžování s bruslením. V provozu je bruslařská magistrála na lipenské přehradě v délce několika kilometrů. "Uvidíme, jak dlouho led vydrží, protože se má oteplit," řekl za lipenský skiareál Vojen Smíšek.

Nejlepší podmínky pro lyžování v této sezoně hlásí areály na Vysočině. Podle provozovatelů možná šlo o poslední takový víkend. Má se totiž výrazně oteplit a do toho možná zaprší. "Uvidíme, co to se sněhem udělá," řekl Karel Klapač ze skiarerálu Harusův kopec. Vleky by tam ale měly zůstat v provozu ještě minimálně dva týdny.

V Jeseníkách leží v nejvyšších polohách až 135 centimetrů sněhu, mrazivé počasí zpevnilo sjezdovky, které pokrývá technický i přírodní sníh. Rušno bylo o víkendu na svazích i na běžeckých tratích. Nadprůměrný počet lyžařů se vydal i do Beskyd, zájem byl především dnes.

Návštěvnost o víkendu vzrostla také ve sjezdových areálech ve Zlínském kraji. Pro příznivce běžeckého lyžování byla rovněž upravena například stopa Beskydské magistrály mezi Soláněm a Vsetínem včetně okruhů kolem Vsackého Cábu.