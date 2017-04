Praha - Ukončení kurzového závazku České národní banky se na pražském akciovém trhu výrazněji neprojevilo a burza ve čtvrtek stagnovala. Index PX klesl o 0,08 procenta na 979,97 bodu. Nejobchodovanější emise, akcie Moneta Money Bank, zdražila, ale další emise s velkými objemy obchodů zlevňovaly. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Kurz koruny po ukončení režimu devizových intervencí výrazně posílil vůči euru i dolaru.

Cenné papíry ČEZ oslabily o 0,47 procenta na 428 korun, akcie Komerční banky o 0,91 procenta na 938 korun a akcie bankovní skupiny Erste o 0,55 procenta na 819,90 koruny.

Moneta zaznamenala největší objem obchodů a zároveň druhý nejvýraznější růst ceny. Její akcie zdražily o 1,45 procenta na 87,75 koruny. Více posílily pouze cenné papíry textilní firmy Pegas Nonwovens, a to o 1,65 procenta na 831,50 koruny. Největší propad postihl provozovatele horských středisek TMR, jehož akcie zlevnily o 2,22 procenta na 660 korun.

"Nemyslíme si, že by opuštění tohoto nástroje ČNB mělo mít podstatnější dopad do cen akcií, respektive hospodaření firem. Společnost, která by ze samotného uvolnění kurzu vysloveně těžila, bychom hledali těžko. Většina firem působí na domácím trhu nebo nějaké procento příjmů trží ze zahraničí," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer. "Nějaký nepříznivý dopad bychom očekávali u Philip Morris ČR, O2 CR, Fortuny nebo ČEZ, na druhou stranu je otázkou, zda vůbec bude tento vliv na výsledcích patrný," dodal.

Česká měna po dnešním ukončení devizových intervencí České národní banky výrazně posílila k oběma hlavním světovým měnám. ČNB držela korunu intervencemi kvůli obavám z deflace od roku 2013 na kurzu 27 Kč/EUR. Dnes koruna k euru zpevnila proti středečnímu závěru o 45 haléřů na 26,60 Kč/EUR a k dolaru o 41 haléřů na 24,96 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,05 26,60 Kč/USD 25,37 24,96

Zdroj: Patria Online