Praha - Očekávané posílení koruny po dnešním ukončení devizových intervencí může mít vliv na ceny dováženého zboží, zejména nových modelů elektroniky. Zlevnit by mohla v létě i část "last minute" zájezdů a zimní exotické dovolené. Silnější česká měna ale bude mít negativní vliv na příjezdovou turistiku. Vyplývá to ze zjištění ČTK mezi obchodníky a cestovními kancelářemi.

Silnější měna se na cenách většiny elektroniky může projevit s několikaměsíčním zpožděním. Bude se týkat novinek uváděných na trh. Zpevnit by koruna měla i k dolaru. Cena většiny elektroniky je přímo či nepřímo navázána na kurz americké měny.

Podle řetězce Euronics je předčasné mluvit o plošném snižování cen, změna kurzu se dotkne až nového zboží. "Nejrychleji se změny kurzu projevují u obrátkovější elektroniky jako jsou mobilní telefony, notebooky a další podobné zboží," uvedla pro ČTK mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

Podle finančního ředitele e-shopu Alza.cz Jiřího Ponrta se toho v krátkodobém horizontu letošního roku ohledně cen elektroniky příliš nestane. Velká část zboží je již naskladněna, hlavní dodavatelé mají na velkou část budoucích dovozů navázáno zajištění měny. Skokové změny cen podle něj nelze očekávat.

Posílení české měny může mít v delším časovém horizontu dopad na ceny většiny dováženého zboží. Projevit by se mohlo například i v nižších cenách oblečení a obuvi. "Oděvy a módní doplňky jsou ve většině případů importovaným zbožím, silnější koruna by je mohla zlevnit. Tento efekt by ale zřejmě nenastal dřív než s uvedením nových módních kolekcí, nejdříve patrně až na konci roku, v období vánočních prodejů," uvedl ředitel nákupního centra Freeport Fashion Outlet v Hatích Jan Procházka.

Konec intervencí bude mít pozitivní vliv pro výjezdovou turistiku a negativní pro příjezdovou. "Pokud kurz koruny posílí alespoň o jednu nebo dvě koruny, bude to znát na cenách pro podzimní a zimní sezónu. V letní sezóně se to projeví jen na části nabídky tzv. "last momentu"," řekl ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Pozitivně se silnější měna podle něj projeví také na výdajích turistů během zahraniční dovolené.

"V případě posílení kurzu budeme moci domácím klientům okamžitě nabídnout levnější zájezdy pořádané německými a rakouskými cestovními kancelářemi, neboť ceny zájezdů těchto CK jsou kalkulovány okamžitě," řekla ředitelka portálu Dovolena.cz Eva Sedlmajerová. Ceny letenek jsou podle ní dlouhodobě rekordně nízké, konec intervencí se jejich cen pravděpodobně nedotkne.

Pro zahraniční turisty se stane Česko naopak dražší destinací. Intervence v posledních třech letech příjezdovému cestovnímu ruchu výrazně pomáhaly. Podle agentury CzechTourism se díky nim stala dovolená v ČR, především pro turisty z eurozóny, finančně zajímavou. Ukončení intervencí bude mít na tyto trhy opačný dopad. To se může týkat zejména Německa či Rakouska. Podle agentury by ale důsledky ukončení intervenci neměly mít závažnější dopad na ekonomiku cestovního ruchu jako celek.