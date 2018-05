Praha - Českým firmám v současné době chybí minimálně 300.000 zaměstnanců, tedy větší počet než ukazují oficiální statistiky. Kvůli rekordnímu počtu neobsazených pracovních míst také dochází k velkým škodám v české ekonomice. Jen státní kasa tratí letos nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech. Na trhu práce se také stále častěji objevují predátorské praktiky při přetahování zaměstnanců. Uvádí to aktuální analýza Hospodářské komory ČR, kterou má ČTK k dispozici.

Úřad práce uvedl, že v dubnu nezaměstnanost v Česku klesla na 3,2 procenta a úřady práce registrovaly 242.798 uchazečů o místo, nejméně od srpna 1997. Úřady práce zároveň evidovaly 267.107 volných pracovních míst. Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška tak v dubnu poprvé nastal převis volných pracovních míst nad počtem nezaměstnaných.

"Kdyby se zaměstnavatelům podařilo obsadit v současnosti všechna volná pracovní místa, jen na odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů a dani ze mzdy by si státní kasa polepšila o více než 67 miliard a o dalších více než 17 miliard korun na nepřímých daních, jako je DPH," uvádí analýza HK.

Podle komory je tedy problém s obsazením pracovních míst mnohem větší, než se uvádí. Nedostatek lidí už dopadá na téměř každého zaměstnavatele v zemi. V ČR je totiž podle HK 280.000 zaměstnavatelů, v průměru tak v každé jedné firmě chybí více než jedna pracovní síla.

"Zaměstnavatelé ve skutečnosti postrádají nejméně o 40.000 lidí více, než jak dnes uvedl Úřad práce ČR. Podle mínění řady zaměstnavatelů jsou totiž kvůli vysoké poptávce o pracovníky a neochotě lidí evidovaných na úřadech vůbec pracovat možnosti využít tento kontingent vyčerpané," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Inzeráty s nabídkami zaměstnání proto firmy vyvěšují rovnou na pracovních portálech nebo angažují personální agentury.

Firmy mají největší problém obsadit místa řemeslně zručných pracovníků, jako jsou truhláři, tesaři, omítkáři, štukatéři, podlaháři, kamnáři, kameníci nebo malíři. Postrádají ale i montážní dělníky, pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele skotu, a přetrvává vysoká poptávka po řidičích a kvalifikovaných dělnících elektrických a energetických zařízení a skladnících.

Komora od srpna 2016 firmám zajistila na 15.000 kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny minimálně s výučním listem, převážně řemeslníky. O Ukrajince podle komory žádá již 2000 firem měsíčně. Nedávno začala vyřizovat žádosti firem také o pracovníky z Filipín a Mongolska. Do ČR ale přichází pracovat čím dál více cizinců i ze zemí EU, nejčastěji jde o občany Španělska, Řecka a Itálie. Řada podniků se také snaží zefektivnit výrobu robotizací a digitalizací.

"Přičte-li se spotřeba zaměstnanců i to, že díky nim by firmy mohly přijímat více zakázek, česká ekonomika by rostla mnohem rychleji než letos avízovanými 4,2 procenta podle predikce Hospodářské komory, 3,9 procenta podle ČNB nebo 3,6 procenta dle ministerstva financí," dodal Diro.

Podle analýzy jsou vážné problémy, kvůli kterým některé podniky začaly omezovat výrobu, patrné v oblastech s průmyslovými zónami. Do zón přitom letos míří další desítky zahraničních firem, které se chystají zaměstnat tisíce dalších lidí. Na trhu práce se tak podle HK stále častěji vyskytují predátorské praktiky při přetahování zaměstnanců. "Objevují se případy, kdy se zaměstnanci nechají přeplatit a přejdou k jinému zaměstnavateli, aniž by u toho prvního podali výpověď," uvedl Diro.

Na západě země odčerpává pracovníky tuzemskému soukromému sektoru Německo, které se rovněž potýká s rekordním počtem volných míst. Konkurentem soukromé sféry je také veřejný sektor, když stát jen za pět let vysál z trhu práce 30.000 lidí, dodává analýza.