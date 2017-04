Moskva - Rusko-americký summit by se mohl uskutečnit už koncem května, nikoli až v červnu na schůzce skupiny G20 v Hamburku, jak se dosud předpokládalo. S odvoláním na ruské a americké vládní zdroje to dnes napsal ruský list Kommersant. O přípravě prvního osobního setkání Vladimira Putina s Donaldem Trumpem se prý intenzivně jedná, mělo by se uskutečnit v nejmenované evropské zemi.

Trump se má od 25. do 27. května v Bruselu zúčastnit nejprve summitu NATO, a pak v italské Taormině summitu skupiny G7, připomíná ruský deník. Po těchto jednáních by si prý mohl "odskočit" do některé třetí země, kam by za ním přicestoval Putin. Intenzita příprav vrcholné schůzky se podle Kommersantu zvýšila po návštěvě amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona v Moskvě před dvěma týdny.

Z informací ruského listu vyplývá, že Rusko na osobní setkání nejvyšších představitelů obou zemí hodně sází. Konkrétní rozhodnutí o světových krizích se prý od summitu ale nečeká.

"Lídři obou zemí by nejdřív měli vládním strukturám v Moskvě a Washingtonu vyslat jasný signál, že válka slov a gest končí a že začíná hledání styčných bodů," řekl ruskému listu ředitel Ruské rady pro mezinárodní vztahy Amdrej Kortunov.