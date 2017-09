Brno - Náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár se nedopustil kárného provinění, když loni v červnu informoval média o předvolání strůjců policejní reorganizace, tedy policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Laubeho. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes sice Komárův postup zkritizoval, ovšem žalobu, kterou podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, zamítl. Nadřízení žádali pro Komára důtku.

Podle kárného senátu sice Komár nepostupoval správně, nicméně nejde o tak závažné pochybení, aby vyžadovalo nějaký postih. "Nejedná se porušení excesivní povahy, které by zakládalo jeho kárnou odpovědnost," řekl soudce Jiří Palla.

Komár podle kárné žaloby porušil povinnost zachovat mlčenlivost a ohrozil důvěru ve státní zastupitelství. Komár před kárným senátem pochybení odmítl. Domnívá se, že postupoval ve veřejném zájmu. Lidé prý loni měli mnoho důvodů pochybovat o skutečných cílech policejní reorganizace. Chtěl dát veřejnosti najevo, že vrchní státní zastupitelství se situací zabývá a že o podání vysvětlení požádá i policejní špičky.

Podle kárného senátu nebylo nutné, aby v jeho vyjádřeních pro média zazněla jména konkrétních lidí předvolaných k podání vysvětlení. "Byla navozena představa, že se v souvislosti s policejní reorganizací mohli (Tuhý a Laube) snad dopustit trestného činu, což tedy mělo negativní vliv, určitě to zasáhlo do jejich soukromí, do jejich profesní cti," uvedl Palla.

Komár po vyhlášení dnešního rozhodnutí uvedl, že pokud by se měl vyjadřovat znovu, jména vynechá. "Nicméně tu skutečnost, že celou reorganizaci jsme považovali - a já osobně považuji doposud - za nevhodný krok, neodůvodněný praxí i potřebou, nepodložený žádnými analýzami a neprodiskutovaný v odborné veřejnosti, tak na tom setrvávám a zcela jistě bych to uvedl i nyní," řekl.

Zemana dnes u soudu zastupoval jeho náměstek Jiří Pavlík a zdůraznil, že v kárné žalobě nejde o policejní reformu jako takovou. Problém není ani v tom, že Komár informoval o prověřování okolností reformy. Chyboval ale v tom, že identifikoval lidi, které žalobci předvolají k podání vysvětlení.

Při reorganizaci vznikla Národní centrála proti organizovanému zločinu, do níž se sloučily Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Reorganizace vyvolala roztržku mezi ČSSD a ANO, kritizovali ji také někteří žalobci.

Olomoucké žalobce naopak kritizovala v závěrečné zprávě k reorganizaci sněmovní komise, a to právě za to, že podle poslanců vypustili některé neověřené a nepravdivé informace. Aktivně tak vstoupili do politického života a porušovali zákon, míní poslanecká komise.