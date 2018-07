Praha - V den nedožitých 81. narozenin zpěváka Pavla Bobka 16. září si na něj v Divadle Bez zábradlí v Praze vzpomenou jeho hudební i divadelní kolegové. Na koncertě nazvaném Pocta Pavlu Bobkovi vystoupí Marie Rottrová, Petr Janda, Robert Křesťan nebo Yvonne Přenosilová. Večer nabídne také projekci Bobkových fotografií pohledem objektivu Alana Pajera. ČTK o tom dnes za organizátory informoval Roman Helcl.

Mluveným slovem na populárního zpěváka zavzpomínají jeho spolužáci z dob studií a umělečtí kolegové, jako architektka Eva Jiřičná, herci Petr Nárožný a Luděk Sobota, hudební kritik Jiří Černý, textař Vladimír Poštulka a další hosté.

"Večer zazní všechny zásadní písničky, které Pavel Bobek zpíval. Například Marie Rottrová vzpomene na duet S tím bláznem si nic nezačínej, a samozřejmě dojde i na Veď mě dál, cesto má nebo Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát, otextovanou Jiřím Grossmannem a mnoho dalších písní," uvedl za pořadatele David Němeček.

Pavel Bobek zemřel 20. listopadu 2013 po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let. Přestože osm let před smrtí strávil dva týdny v umělém spánku a po vážné nemoci téměř přišel o hlas, částečně se vrátil na pódia a ještě v roce 2012 vydal nové album s názvem Kruhy. V roce 1980 mu byla udělena Zlatá porta za zásluhy o rozvoj country.

V posledních letech svého života Bobek nalezl nové, mladé publikum. Stal se vítaným hostem letních festivalů včetně rockových v Trutnově nebo Rock for People. "Po sejití z pódia tehdy neskrývavě a s dojetím říkal, že to byl jeho nejsilnější zážitek a největší koncert před tolika lidmi v jeho kariéře. Byl to pěkný závěr festivalu. Zpočátku měl trochu obavy, ale zvládnul to skvěle," sdělil k Bobkově účasti na festivalu v Trutnově v roce 2008 jeho zakladatel Martin Věchet.

Bobek byl vystudovaným architektem a začátkem 60. let hostoval v řadě bigbeatových skupin. V letech 1963 až 1965 byl zpěvákem skupiny Olympic a od roku 1966 vystupoval s Country Beatem Jiřího Brabce. O rok později se stal stálým členem divadla Semafor, kde působil 23 let. První singl mu vyšel v roce 1964, premiérové album s názvem Veď mě dál, cesto má o 11 let později. Z nových desek si obzvláště cenil pocty svému celoživotnímu vzoru Johnnymu Cashovi Víc nehledám, kterou natočil v americkém Nashvillu s tamními hudebníky včetně někdejších Cashových spoluhráčů.

jir jw