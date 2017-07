Praha - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a předseda STAN Petr Gazdík dnes na Velehradě potvrdili, že koalice lidovců a STAN pro podzimní volby do Sněmovny bude pokračovat. S tím nesouhlasí zlínský hejtman a lidovecký senátor Jiří Čunek, který považuje za nejvhodnější projekt koaliční spolupráce ukončit. Předsedové KDU-ČSL a STAN dnes také oznámili, že svým spolustraníkům navrhnou, aby podpořili kandidaturu Jiřího Drahoše na prezidenta republiky.

"Koaliční smlouva mezi lidovci a Starosty platí," potvrdil dnes Bělobrádek. Ani on, ani předseda STAN Gazdík nepřeceňují průzkumy, podle nichž by koalice ve volbách nezískala deset procent potřebných pro vstup do Sněmovny. "My to nebereme na lehkou váhu, samozřejmě ty trendy pozorujeme, nicméně se domníváme, že téměř nikdy nevyjdou prognózy, obzvláště několik měsíců před volbami," uvedl Bělobrádek.

Lidovecký senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek ale považuje za nejvhodnější projekt koaliční spolupráce lidovců a STAN ukončit. "Klidně můžeme udělat to, že ty dvě strany půjdou spolu, ale bude to tak, že bude STAN podporovat KDU-ČSL a všichni ti lidé mohou být na kandidátkách," myslí si Čunek.

Představitelé KDU-ČSL ve většině krajů ale podle zjištění ČTK zůstávají klidní. "Nikoho jsem neslyšel mluvit o tom, že by zvažoval konec koalice. Na základě jednoho výzkumu nejde obracet hlavu a dělat závěry," uvedl lídr jihomoravské kandidátky Jiří Mihola. Podle předsedy pražských lidovců Jana Wolfa by bylo nefér, aby podle předvolebních průzkumů voličsky silnější KDU-ČSL jednostranně vypovídala koalici.

Bělobrádek s Gazdíkem se dnes na Velehradě sešli s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. Svým spolustraníkům chtějí doporučit, aby kandidaturu bývalého šéfa Akademie věd ČR podpořili. "Plníme tím koaliční smlouvu," řekl Bělobrádek.

Podporu Drahoše chápe Bělobrádek jako logický krok. "Dokáže propojovat lidi z nejrůznějších oblastí a zároveň jsem přesvědčen, že je více než důstojným kandidátem pro reprezentaci naší země," myslí si o Drahošovi předseda lidovců.

Gazdík na bývalém předsedovi Akademie věd oceňuje jeho jednoznačně proevropskou orientaci. "Je zároveň kandidátem, který by byl prezidentem s jasně naplněnou rolí tak, jak ji od nejvyššího ústavního činitele očekáváme: být moderátorem politické diskuse, s noblesou reprezentovat republiku a respektovat Ústavu," uvedl předseda Starostů.