Praha - Návštěvu prezidenta Miloše Zemana u amerického prezidenta Donalda Trumpa odsouvá řešení severokorejské krize. Dál se jedná o návštěvě v tomto roce. České televizi to dnes řekl nový český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, který Trumpovi v pondělí předal pověřovací listiny a stal se tak českým velvyslancem ve Spojených státech. Zároveň řekl, že Trump poděkoval za pomoc české diplomacie při propuštění amerického občana v Sýrii.

Kmoníček řekl, že setkání s Trumpem bylo velmi krátké, protože během hodiny americký prezident přijal 11 velvyslanců. Během schůzky mu připomněl slíbenou návštěvu Zemana v USA. Na ni podle Pražského hradu Trump českého prezidenta pozval při telefonickém rozhovoru. Uskutečnit se měla v dubnu. Hrad poslední dobou čelil spekulacím, že se setkání nakonec konat vůbec nemusí. Zemanovi spolupracovníci to odmítají.

Kmoníček poznamenal, že návštěva Zemana je v současné době na stole Národní bezpečnostní rady (NSC), za kterou v pondělí mluvil s generálem Keithem Kelloggem. NSC podle Kmoníčka v současné době "zápasí s tím, že do programu (Trumpa) dává v zásadě jenom to, na čem je napsáno velkými písmeny KLDR". "Prostě severokorejská krize tu zcela převzala program a plánování programu prezidenta Trumpa," dodal nový český velvyslanec s tím, že to samozřejmě ovlivní celý program a nejen Českou republiku. V jakém měsíci se cesta uskuteční, Kmoníček komentovat nechtěl. Jedná o návštěvě v tomto roce, řekl. Příležitost pro setkání budou mít oba prezidenti na květnovém summitu NATO v Bruselu, kam Trump míří. Zeman na něm povede českou delegaci.

Od Trumpa dostal Kmoníček písemné vyjádření, které se týkalo témat, na která při schůzce neměli čas. Podle Kmoníčka jsou v něm "velmi hezká slova o České republice z pohledu USA" a také minimálně jedno velmi konkrétní poděkování za pomoc Česka Spojeným státům v Sýrii. Podrobnější být nechtěl. Poznamenal, že se jedná o informaci, kterou česká diplomacie nikdy nezveřejnila. Souvisí s tím, že Česká republika v Sýrii zastupuje i konzulární záležitosti USA včetně "ochrany, případně záchrany amerických občanů". "Šlo o poděkování za všechno, co jsme udělali ohledně jednoho amerického občana, který byl před nějakým časem propuštěn v Sýrii. Nebylo to ani v tomto roce," řekl.

Kmoníčka překvapil důraz Trumpova písemného vyjádření na roli ČR v Sýrii. Obsahuje také poděkování za české vojenské angažování v Afghánistánu a v Iráku a připomíná cestu české společnosti od totality k demokracii.