Kyjev/Praha - Státy Evropské unie a Východního partnerství musejí zesílit boj proti ruské propagandě, na kterou Moskva vynakládá "ohromné peníze". Po jednání s ministry zahraničí tří států visegrádské skupiny to dnes v Kyjevě prohlásil jejich ukrajinský kolega Pavlo Klimkin. Ministři Česka, Slovenska a Maďarska Lubomír Zaorálek, Miroslav Lajčák a Péter Szijjártó v ukrajinské metropoli jednali o situaci na východě země a o reformním úsilí kyjevské vlády.

Podle webu českého ministerstva zahraničí je cílem ministerské návštěvy "potvrdit zvláštní vztahy východního křídla EU s Ukrajinou". Cílem cesty je rovněž vyjádřit podporu územní jednotě Ukrajiny a podpořit zemi v reformním úsilí, protože Ukrajina je "klíčem k udržení kredibility politiky Východního partnerství", uvádí Černínský palác.

Členy Východního partnerství jsou postsovětské státy Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán.

Rusko podle Klimkina svou propagandou vytváří "paralelní realitu" a vede tak válku proti celému prostoru EU. Proti ruské propagandě a vytváření lživých zpráv je proto třeba bojovat usilovněji, řekl ukrajinský ministr.

Trojice středoevropských ministrů se ještě dnes vydá z Kyjeva do Varšavy ke středečnímu jednání šéfů diplomacie visegrádské čtyřky a států Východního partnerství za účasti ministrů zahraničí Švédska, Chorvatska, Rumunska, Malty a Estonska. Jednání má být věnováno společným infrastrukturním projektům a situaci v zemích Východního partnerství před jeho listopadovým summitem.

Maďarský ministr podle agentury Unian po jednání prohlásil, že Maďarsko by s Ukrajinou chtělo podepsat dohodu o dvojím občanství, která by se vztahovala na poměrně početnou menšinu Maďarů žijících na západě země. Dvojí občanství je podle Szijjárta "absolutně evropský jev" a Budapešť by považovala za nepřijatelné, kdyby Kyjev za dvojí občanství Maďary trestal.

"Nehodláme otvírat Pandořinu skříňku," reagoval Klimkin s tím, že dvojí občanství je pro Ukrajinu "vzhledem k ruské agresi zásadně nepřijatelné". Za volbu občanství podle ministra na Ukrajině nikdo stíhán nebude. Otázka občanství má ale pro Ukrajinu "kritický a zásadní význam", zejména vzhledem k bojům na východě země, kde proruští separatisté s podporou Moskvy bojují proti ukrajinské armádě. V takových podmínkách je dvojí občanství pro Kyjev podle Klimkina nepřijatelné.

Ukrajinská vláda se odmítáním dvojího občanství snaží zabránit tomu, aby možnost přijetí ruského občanství v neklidném Donbasu ještě víc podnítila separatistické nálady. Obavy Kyjeva se zvýšily po únorovém rozhodnutí ruské vlády uznávat cestovní pasy a ostatní dokumenty vydávané "lidovými republikami" v Doněcku a Luhansku.