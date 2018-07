Washington/Pchjongjang - Severní Korea začala bourat budovy v areálu, který využívala k vývoji motorů pro balistické rakety či vypouštění družic. Vyplývá to ze satelitních záběrů střelnice Sohe, jež na svém webu zveřejnil americko-korejský výzkumný institut 38 North. Pokud se informace potvrdí, byl by to podle agentury Reuters první krok k naplnění slibů, které od severokorejského vůdce Kim Čong-una dostal na červnovém summitu v Singapuru americký prezident Donald Trump.

Na satelitních snímcích z 20. a 22. července je podle 38 North patrné, že v areálu stanice Sohe se rozebírají budovy, v nichž se mimo jiné vyvíjely motory pro balistické a vesmírné rakety či skladovaly družice.

"Jelikož se předpokládá, že tato zařízení hrála důležitou roli ve vývoji technologií pro severokorejský program mezikontinentálních balistických raket, představují tyto snahy významný prvek v budování důvěry ze strany Severní Koreje," uvedl institut 38 North.

Americký prezident Trump na tiskové konferenci po červnovém summitu s Kim Čong-unem v Singapuru řekl, že mu severokorejský vůdce slíbil, že bude brzy zničeno významné středisko pro testování raketových motorů. Prezident sice neřekl, o jaké místo by se mělo jednat, americké úřady ale později uvedly, že by mělo jít právě o střelnici Sohe na západě KLDR, kterou Pchjongjang v minulosti používal k testům raket dlouhého doletu.

Podle analytiků byla základna Sohe zřízena v roce 2008 a nacházejí se tam výzkumná zařízení pro raketový vývoj, jakož i podpůrná věž pro obsluhu balistických raket. Střelnice se užívá především k testování motorů Pektusan postavených pro rakety dlouhého doletu, jako je Hwasong-15.

V prosinci 2012 vypustila Severní Korea ze Sohe raketu Unha-3, která vynesla na oběžnou dráhu pozorovací družici. Západ to odsoudil jako zakázaný test severokorejských raketových zbrojních technologií.

Další raketu dlouhého doletu se satelitem vypustila KLDR ze střelnice Sohe v únoru 2016; i tehdy za to čelila ostré mezinárodní kritice.

Letos v dubnu Kim Čong-un oznámil zmrazení severokorejských jaderných a raketových zkoušek a v květnu KLDR za účasti zahraničních novinářů údajně zlikvidovala své hlavní jaderné testovací středisko u obce Pchunggje, kde uskutečnila všech šest svých nukleárních zkoušek. Experti ale varují, že tato opatření nejsou nezvratná a že Severní Korea může testy snadno obnovit.