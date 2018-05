Pchjongjang/Soul - Severní Korea propustila tři vězněné Američany, ti se teď vracejí do vlasti spolu s šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem. Na twitteru to dnes oznámil americký prezident Donald Trump. Všichni propuštění jsou podle všeho v dobrém zdravotním stavu, napsal prezident. Pompeo novinářům řekl, že se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem dojednal místo i datum plánovaného setkání s Trumpem a informace o summitu zveřejní v následujících dnech.

Severokorejská agentura KCNA k setkání s Pompeem uvedla, že Kim nadcházející summit s Trumpem považuje za historickou příležitost prvního kroku ke zlepšení situace na Korejském poloostrově. K propuštění trojice Američanů KCNA poznamenala, že se tak stalo v reakci na oficiální Trumpův návrh.

"Ministr Pompeo a jeho 'hosté' (tři propuštění Američané) přistanou na letecké základně Andrews v 02:00 ráno (čtvrtek 08:00 SELČ). Přijdu je osobně přivítat," napsal na twitteru Trump. Prezident vstřícný krok KLDR přivítal a řekl, že v této záležitosti byla velmi nápomocná Čína.

Bílý dům následně uvedl, že Trump vnímá propuštění zadržovaných Američanů jako severokorejské gesto dobré vůle. Prezidentova mluvčí Sarah Sandersová dodala, že trojice se zdá být v dobrém stavu a že do letadla nastoupila bez pomoci. "Všichni Američané se těší, že je přivítají doma a že uvidí jejich shledání s blízkými," řekla Sandersová.

Pompeo se vydal do Severní Koreje na neohlášenou návštěvu před plánovaným summitem prezidenta Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Tématem schůzky bylo odstranění zbraní z Korejského poloostrova a podpis mírové smlouvy, která by formálně ukončila korejskou válku z let 1950-1953.

Propuštěnými Američany jsou misionář Kim Dong-chul a rovněž Kim Sang-duk a Kim Hak-song, kteří nějakou dobu přednášeli v KLDR na pchjongjangské technické univerzitě.

Dvaašedesátiletý misionář byl v březnu 2016 odsouzen v KLDR k deseti letům nucených prací za rozvracení komunistického režimu a špionáž. Devětapadesátiletý Kim Sang-duk si odpykával 15letý trest "za protistátní aktivity a pokus svrhnout vládu". Zadržen byl v březnu 2017. Stejným obviněním čelil i 55letý Kim Hak-song, který také pracoval pro pchjongjangskou univerzitu financovanou Západem. Zadržen byl loni v květnu.

Americký ministr zahraničí dnes přicestoval do severokorejské metropole Pchjongjang z Japonska. Jde o jeho druhou návštěvu Severní Koreje během necelých šesti týdnů, na té první byl ale ještě ve své předchozí funkci šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Pompeo po schůzce reportérům řekl, že během produktivního rozhovoru stanovili se severokorejským vůdcem místo i datum plánovaného jednodenního setkání s Trumpem. Informace o summitu budou zveřejněny v následujících dnech, napsala agentura Reuters.

Podle dřívějších zpráv by se měl Trump se severokorejským diktátorem sejít koncem tohoto měsíce nebo v červnu, jako místo v úvahu údajně připadá Singapur.

Ministr obrany USA Jim Mattis v Senátu k nadcházejícímu jednání Trumpa s Kimem řekl, že je důvod mít od summitu optimistická očekávání. Dodal také, že přítomnost amerických vojáků v Jižní Koreji není tématem úvodních kol jednání s KLDR. Pchjongjang americké základny v Jižní Koreji kritizuje a společná cvičení amerických a jihokorejských vojáků označuje za bezpečnostní hrozbu.

Americký viceprezident Mike Pence dnes zopakoval dosavadní prohlášení Trumpovy administrativy, že USA v tlaku na KLDR nepoleví, dokud se nepodaří dosáhnout likvidace jaderného arzenálu na Korejském poloostrově. Severokorejský vůdce naznačil ochotu vzdát se nukleárních zbraní.

Rodina Kim Sang-duka, známého též pod jménem Tony Kim, poděkovala americkému prezidentovi za přímé jednání se Severní Koreou. "Jsme velmi vděčni za propuštění našeho manžela a otce, Tonyho Kima, a dalších dvou zadržených Američanů," uvedla rodina univerzitního učitele v prohlášení.

Propuštění tří Američanů přivítala i Jižní Korea, podle níž to bude mít "pozitivní dopad" na chystané setkání Trumpa s Kimem. Mluvčí prezidentského Modrého domu při té příležitosti KLDR požádal, aby propustila šest zadržených Jihokorejců.