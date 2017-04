Soul/Pchjongjang/Washington - Severní Korea dnes vyzkoušela další balistickou raketu, test se ale nezdařil. Zkoušku, která se uskutečnila za mimořádně vyostřených vztahů mezi KLDR a Spojenými státy, odsoudila kromě Washingtonu i Jižní Korea a Japonsko. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Pchjongjang testem prokázal neúctu k Číně. Japonský premiér Šinzó Abe krok označil za vážnou hrozbu pro svou zemi a za nepřijatelný pro mezinárodní společenství. Upozornil také, že Pchjongjang test provedl navzdory několikerému varování.

Podle amerických zdrojů šlo o raketu středního doletu, která se rozpadla několik minut po startu, a ani tak neopustila severokorejský vzdušný prostor. Není jasné, zda její kusy dopadly na pevninu, nebo do moře. Střela, patrně typu KN-17, byla odpálena z oblasti severně od metropole Pchjongjangu.

KLDR provedla zkoušku jen krátce poté, co americký ministr zahraničí Rex Tillerson poznamenal, že pokud se nepodaří Pchjongjangu zabránit v dalším vývoji jaderných a raketových zbraní, mohlo by to vést ke "katastrofickým následkům".

Testy raket zapovídají Severní Koreji rezoluce Rady bezpečnosti OSN, KLDR ale tyto zkoušky přesto pravidelně provádí. Televize CNN spočítala, že od Trumpova nástupu do funkce na začátku roku byl nejnovější test už devátý.

Američtí vládní činitelé v čele s Trumpem dali opakovaně najevo, že Spojené státy jsou v nezbytném případě odhodlány přimět KLDR k ukončení jaderného a raketového programu všemi prostředky, včetně vojenských. Pentagon vyslal do oblasti americkou letadlovou loď USS Carl Vinson jako ukázku síly amerického námořnictva. Pchjongjang ale nedávno oznámil, že bude v testování raket pokračovat.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí zkoušku označilo za očividné porušení rezolucí OSN a nejnovější ukázku "agresivity a lehkomyslnosti" Severní Koreje. Generální tajemník OSN António Guterres vyslovil obavy z možného vojenského konfliktu na Korejském poloostrově. Tillerson varoval, že hrozba severokorejského jaderného útoku je naprosto reálná, a vyzval, aby OSN uvalila na Pchjongjang nové sankce.

Představitel americké vlády dnes agentuře Reuters řekl, že nejnovější test by mohl urychlit přijetí nových jednostranných ekonomických sankcí USA vůči KLDR.

Japonský premiér podotkl, že je kvůli nynějšímu vývoji na Korejském poloostrově nutné posílit americko-japonskou alianci. Řekl, že Čína musí v této otázce zaujmout rozhodný postoj a doporučil, aby proti Pchjongjangu důrazně zasáhlo také Rusko. Podle Abeho vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin nad činností KLDR hluboké znepokojení. Čínský ministr zahraničí Wang I v OSN řekl, že to není pouze na Pekingu, aby vyřešil problém s KLDR.

Japonský premiér také řekl, že dokud bude Severní Korea pokračovat v provokacích, nebude možné obnovit šestistranná vyjednávání, na jejichž základě se Pchjongjang zavazoval k ústupkům výměnou za rozsáhlou hospodářskou pomoc.