Washington - Dnešní severokorejská nukleární zkouška je hrozbou bezpečnosti Spojených států. Samotná KLDR je pak hanbou Číny, která s Pchjongjangem zmůže jen velmi málo. Na twitteru to napsal americký prezident Donald Trump.

"Severní Korea provedla velký nukleární test. Jejich slova a kroky zůstávají vůči USA velmi nepřátelské a nebezpečné. Severní Korea je zločinecký stát, který se stal velkou hrozbou a hanbou pro Čínu, která se snaží pomoci, ale jen s malým úspěchem," uvedl Trump. Americký prezident se kvůli krizi na Korejském poloostrově snaží přimět Peking, aby svého severokorejského spojence donutil k poslušnosti.

Trump v sérii dnešních tweetů také poznamenal, že Jižní Korea nyní zjišťuje to, co jí on již říkal, a to že ustupování Severokorejcům nikam nevede. "Rozumí jen jediné věci!" dodal Trump s očividným odkazem na tvrdý postup vůči Pchjongjangu.

Bílý dům uvedl, že Trump se dnes kvůli severokorejskému nukleárnímu testu sejde se svými bezpečnostními poradci, aby s nimi projednal další postup. "Bezpečnostní tým vše pečlivě sleduje," sdělila Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.